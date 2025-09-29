我是廣告 請繼續往下閱讀

【唐綺陽星座運勢週報9/29-10/5】本週太陽、水星在天秤，人際互動頻繁，人的事情易受阻礙，可能有人與自己過不去，洽談合作協商能否順利，溝通會是關鍵。火星在天蠍，有星在4-10度者，想要積極翻盤、重新再來，請勇於接受挑戰。星象影響：日水天秤、火星在天蠍12星座個別影響：獅子：事情的現實與理想落差大；感情受批評先認錯天秤：抗拒改變會造成諸事不順；感情當心話不投機天蠍：鑽牛角尖會擾亂思緒和陣腳；感情需積極溝通魔羯：有過勞跡象請放過自己；感情忙碌中也要溫柔牡羊：工作遇慢郎中磨練耐心；感情太呆板需被提醒金牛：過於保守恐錯失新機會；感情標準高寧願單身水瓶：事務卡關需用巧勁推動；感情互有不滿先冷靜雙魚：事業需有團隊和幫手；感情有點現實缺乏浪漫雙子：工作需預備人力和資金；感情會務實評估利弊巨蟹：諸事心想事成很神奇；感情別自己困在情緒中處女：遇到變數反而會帶來轉機；感情面臨抉擇關鍵射手：女性夥伴有想法助力強；感情有職場戀情機會