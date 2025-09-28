教師節連假過後接著中秋節連假，加上10月1日「國際咖啡日」，咖啡優惠喝不完！7-11表示，門市祭出特選咖啡買2送2；全家便利商店表示，APP寄杯特濃咖啡買2送2可寄杯；萊爾富周日限時4小時大杯拿鐵29元，自備杯子最低24元開喝；周一用uniopen聯名卡支付，爽喝星巴克買一送一；85度C舉辦「多多分享日」，姓名有「多」字指定飲品買一送一。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（9月28日至10月4日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜限9月28日當天
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾伯朗Pure Brew美式無糖買2送2，5折（原價30元、特價15元）
📍門市｜9月26日至10月1日
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜9月26日至9月29日
◾椪糖拿鐵特價50元，5.9折（原價85元）
◾濃抹茶拿鐵／濃焙茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜9月23日至9月30日
◾大杯特選美式／特大杯濃萃美式買8送4，6.7 折（原價65元、特價43元）
◾大杯特選拿鐵／特大杯濃萃拿鐵買8送4，6.7 折（原價80元、特價53元）
◾特大杯厚乳拿鐵／大杯榛果燕麥拿鐵買8送4，6.7 折（原價90元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買8送4，6.7 折（原價60元、特價40元）
◾風味飲系列指定冰飲買8送4，6.7 折（原價75元、特價50元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青買8送4，6.7 折（原價60元、特價40元）
📍APP｜限9月30日
◾中杯精品美式2杯99元 ，6.2折（原價80元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月24日至9月29日
◾特大杯拿鐵2杯89元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大美式2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大冰芭樂檸檬綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜9月26日至9月29日
◾大杯特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾現萃茶40元系列12杯314元，6.6折（原價40元、特價26元）
◾現萃茶55元系列9杯314元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾現萃茶65元系列8杯314元，6.1折（原價65元、特價40元）
📍APP｜9月17日至10月1日
◾大杯特濃美式28杯1001元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵24杯1001元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃美式24杯1001元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃拿鐵19杯1001元，6.6折（原價80元、特價53元）
◾大杯單品美式16杯1001元，6.3折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵14杯1001元，6.5折（原價110元、特價72元）
🟡星巴克
uniopen聯名卡獨享好康！9月29日周一當天在門市營業時間內，使用uniopen聯名卡買大杯以上同品項買一送一，限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付），或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付。
🟡萊爾富
📍門市｜9月10日至9月30日
◾特大杯氣泡美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯檸檬焙烏龍冰茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍APP｜8月27日至9月30日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價45元、特價22元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
📍門市｜9月28日10:00至14:00
◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元）
🟡85度C
9月27日至9月30日是「多多分享日」，只要姓名有「多」1字，享大杯蜜桃多多（65元）／初露多多綠（55元）買一送一，一般民眾則是任選第2杯10元，平均單杯33元起。
周三（10月1日）咖啡日當天，水果咖啡系列任選第2杯半價，大杯蜜桃氣泡美式平均55元、大杯百香美式平均56元。此外，周五（10月3日）當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜9月17日至10月14日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡路易莎咖啡
9月1日至10月31日期間會員優惠，只要出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜限9月28日當天
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾伯朗Pure Brew美式無糖買2送2，5折（原價30元、特價15元）
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾椪糖拿鐵特價50元，5.9折（原價85元）
◾濃抹茶拿鐵／濃焙茶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特選美式／特大杯濃萃美式買8送4，6.7 折（原價65元、特價43元）
◾大杯特選拿鐵／特大杯濃萃拿鐵買8送4，6.7 折（原價80元、特價53元）
◾特大杯厚乳拿鐵／大杯榛果燕麥拿鐵買8送4，6.7 折（原價90元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買8送4，6.7 折（原價60元、特價40元）
◾風味飲系列指定冰飲買8送4，6.7 折（原價75元、特價50元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青買8送4，6.7 折（原價60元、特價40元）
◾中杯精品美式2杯99元 ，6.2折（原價80元、特價50元）
📍門市｜9月24日至9月29日
◾特大杯拿鐵2杯89元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大美式2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾特大冰芭樂檸檬綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯特濃美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾現萃茶40元系列12杯314元，6.6折（原價40元、特價26元）
◾現萃茶55元系列9杯314元，6.4折（原價55元、特價35元）
◾現萃茶65元系列8杯314元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾大杯特濃美式28杯1001元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵24杯1001元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃美式24杯1001元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃拿鐵19杯1001元，6.6折（原價80元、特價53元）
◾大杯單品美式16杯1001元，6.3折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵14杯1001元，6.5折（原價110元、特價72元）
uniopen聯名卡獨享好康！9月29日周一當天在門市營業時間內，使用uniopen聯名卡買大杯以上同品項買一送一，限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付），或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付。
📍門市｜9月10日至9月30日
◾特大杯氣泡美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯檸檬焙烏龍冰茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍APP｜8月27日至9月30日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價45元、特價22元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
📍門市｜9月28日10:00至14:00
◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元）
9月27日至9月30日是「多多分享日」，只要姓名有「多」1字，享大杯蜜桃多多（65元）／初露多多綠（55元）買一送一，一般民眾則是任選第2杯10元，平均單杯33元起。
周三（10月1日）咖啡日當天，水果咖啡系列任選第2杯半價，大杯蜜桃氣泡美式平均55元、大杯百香美式平均56元。此外，周五（10月3日）當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，都相當於7.5折。
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
📍APP｜9月17日至10月14日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
9月1日至10月31日期間會員優惠，只要出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。