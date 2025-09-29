義美小泡芙自1980年代問世以來，至今仍持續熱銷。近期有網友在Threads上詢問義美小泡芙紅、白兩款包裝差異，引發熱烈討論。對此，有義美產品經理現身留言解釋，紅色版屬於單入包裝，多見於便利商店，米白色則為量販店3入盒裝，因應售價及成本，在原料與份量上也略有不同，讓不少人直呼長知識。
義美巧克力小泡芙紅、白包裝差在哪？一票人困惑
一名網友日前在Threads上發文，只見他拿出兩盒義美小泡芙，雖然都一樣是巧克力口味，但外包裝卻大不同，上方是從小看到大的紅色標準版包裝，下方則是近幾年出現的米白色Q版包裝，讓原PO不禁好奇問：「這兩個差在哪裡？」
貼文曝光後，吸引不少網友留言，「通路不一樣，但紅的比較好吃，巧克力味比較濃」、「紅色是一般單包販售包裝，有分大小包重量不一樣，下面的米色是組合包裝，重量比較輕公克數少一點」、「兩個比較起來我覺得紅色包裝的泡芙體比較硬脆，白色比較酥」。
義美小泡芙包裝差異曝光！員工現身解答了
其中，一名義美產品經理現身解答，指出兩款包裝通常會出現在不同通路。因應售價及成本，紅色包裝是常見的單入銷售，提供給便利商店等通路零售，至於米白色包裝則是3入盒裝，主要提供給量販店等販售。
在產品原料上也有些許不同，「例如量販店的賣的通常比你單入買便宜，細節就在包裝裡的小泡芙可能瘦一點，整體成本會降一些。」
另外，也有內行人分享，義美小泡芙牛奶口味也有差異，黃色標準版包裝為正統牛奶口味，至於在便利商店看到的袋裝藍色款則是香草牛奶口味。
義美小泡芙紅到現在！海外遊子、外國遊客、韓星都超愛
義美食品自1934年創立至今，已走過91個年頭，不僅陪伴無數台灣人成長，更是海外遊子心中最懷念的家鄉味。義美曾公開自家人氣零食前五名，依序為「義美小泡芙」、「義美巧克力碎片」、「義美巧克力球」、「義美夾心酥」與「義美蛋捲」。
「義美小泡芙」更曾入選海外票選的十大思鄉零食，不僅是外國人來台必買的伴手禮，也是多位韓星熱愛的限定美食，早已成為義美的招牌代表。
