義美巧克力小泡芙紅、白包裝差在哪？一票人困惑

上方是從小看到大的紅色標準版包裝，下方則是近幾年出現的米白色Q版包裝

義美小泡芙包裝差異曝光！員工現身解答了

「例如量販店的賣的通常比你單入買便宜，細節就在包裝裡的小泡芙可能瘦一點，整體成本會降一些。」

▲義美產品經理現身解答，米白色包裝為3入盒裝，主要提供給量販店等販售，圖為草莓口味。（圖／記者陳雅雲攝）

義美小泡芙紅到現在！海外遊子、外國遊客、韓星都超愛

「義美小泡芙」、「義美巧克力碎片」、「義美巧克力球」、「義美夾心酥」與「義美蛋捲」。