今（28）日教師節快樂！漢堡王表示，「國王日優惠」兩顆華堡69折「百元有找」再吃2天，10月1日回歸開賣「芋頭派」。摩斯漢堡表示，教師節連假「第二套6折」優惠一次看。
教師節「漢堡王國王日」優惠！華堡69折百元有找
9月底漢堡王國王日適逢教師節，即日起至9月29日，爽吃「皇家華堡2顆199元」下殺69折優惠，相當於一顆5吋大的華堡、夾入約4盎司牛肉片只要「百元有找」，而且原味、辣味都有好康。
搶先預告10月1日，漢堡王回歸開賣「芋頭派」！去年3月「芋頭派」曾旋風上市、秒圈粉甜點控的新品，外皮酥脆、內餡芋香濃郁，今年「芋頭派」39元就開吃！漢堡王表示：「售價比去年還要便宜10元」，太嗨了。
摩斯漢堡：教師節連假「第二套6折」
教師節摩斯漢堡即日起至9月29日，指定品項「第二套6折」！早餐「元氣牛肉蛋堡組合」單套優惠價81元（原價90元）、兩套優惠價144元（原價180元），平均一套72元。午晚餐時段「月見培根和牛堡組合」單套優惠價149元（原價165元）、兩套優惠價264元（原價330元），平均一套132元。
而且早餐時段飲品升級「冰橙咖啡」只要20元、午晚餐時段升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」也才20元。使用MOS Order App「跨店取」，同享「第二套6折」優惠。
摩斯漢堡表示，今9月28日教師節當天，凡持教師證或全教總會員卡於全台門市消費，即可享9折優惠！向老師們表達誠摯感謝（折扣不包含禮盒、包裝商品等MOS Gift系列商品，及摩斯卡購買、加值服務）。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
9月底漢堡王國王日適逢教師節，即日起至9月29日，爽吃「皇家華堡2顆199元」下殺69折優惠，相當於一顆5吋大的華堡、夾入約4盎司牛肉片只要「百元有找」，而且原味、辣味都有好康。
搶先預告10月1日，漢堡王回歸開賣「芋頭派」！去年3月「芋頭派」曾旋風上市、秒圈粉甜點控的新品，外皮酥脆、內餡芋香濃郁，今年「芋頭派」39元就開吃！漢堡王表示：「售價比去年還要便宜10元」，太嗨了。
教師節摩斯漢堡即日起至9月29日，指定品項「第二套6折」！早餐「元氣牛肉蛋堡組合」單套優惠價81元（原價90元）、兩套優惠價144元（原價180元），平均一套72元。午晚餐時段「月見培根和牛堡組合」單套優惠價149元（原價165元）、兩套優惠價264元（原價330元），平均一套132元。
而且早餐時段飲品升級「冰橙咖啡」只要20元、午晚餐時段升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」也才20元。使用MOS Order App「跨店取」，同享「第二套6折」優惠。
摩斯漢堡表示，今9月28日教師節當天，凡持教師證或全教總會員卡於全台門市消費，即可享9折優惠！向老師們表達誠摯感謝（折扣不包含禮盒、包裝商品等MOS Gift系列商品，及摩斯卡購買、加值服務）。