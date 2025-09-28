花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，大量洪水挾帶泥沙湧入下流下游光復鄉、鳳林鎮等地，全台各地的「鏟子超人」、「雨鞋超人」陸續前往災區支援。有民眾提醒，如果有外地人想到花蓮支援，要記得攜帶防小黑蚊的防蚊液；還有醫護站的行政人員表示，當地需要舒跑等能補充電解質的飲品，消息曝光後，大家紛紛響應捐贈物資。
小黑蚊專咬外地人 噴防蚊液、穿長袖、長褲
有民眾在Threads發文表示，前往花蓮救災的「鏟子超人」一定要帶小黑蚊專用的防蚊液，「待過花蓮的人都知道，小黑蚊是花蓮特產，最喜歡外地來的人類」，提醒前往或準備前往的人，也可以多準備給其他人，小黑蚊的嘴比較短，很難穿過衣服，除了防蚊液之外，也能穿袖套、褲襪、長襪等，「沒有土生土長大的沒有免疫的，相信我寧願熱死，也不要癢死」。
其他網友熱心表示，「擦雪芙蘭（藍色經典款）比防蚊液好用，任何蚊子、小黑蚊都適用喔！本人是移動捕蚊燈」、「一瓶雪芙蘭，就能搞定了」，過去有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，曼秀雷敦防蚊噴霧也很有效，內行人指出，只要成分含有「派卡瑞丁」的防蚊液就很有效，「只要有派卡瑞丁都很厲害」、「派卡瑞丁成分真的是皮膚科醫師推薦長效防蚊」、「派卡瑞丁才是真正防蚊」，也有人提醒，派卡瑞丁要避免高溫與陽光直射，以免影響防蚊效果。
醫護站急需舒跑 民眾熱情響應
另外，有在醫護站工作的行政人員在Threads表示，他們醫院在當地設立了3個醫療站，目前醫療站其實很需要舒跑等能夠補充電解質的東西，因為很多傷患、老人家都很需要補充，水很足夠，但缺電解質的飲品。許多網友看到後紛紛支援，原PO感動表示，「聽說有電解質飲品陸續送達，非常謝謝各位好心的人，為了防止物資一下湧進太多，因為能夠整理統計的醫護人員也有限，如果能親送現場的人再協助即可，非常感謝大家的愛心」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有民眾在Threads發文表示，前往花蓮救災的「鏟子超人」一定要帶小黑蚊專用的防蚊液，「待過花蓮的人都知道，小黑蚊是花蓮特產，最喜歡外地來的人類」，提醒前往或準備前往的人，也可以多準備給其他人，小黑蚊的嘴比較短，很難穿過衣服，除了防蚊液之外，也能穿袖套、褲襪、長襪等，「沒有土生土長大的沒有免疫的，相信我寧願熱死，也不要癢死」。
其他網友熱心表示，「擦雪芙蘭（藍色經典款）比防蚊液好用，任何蚊子、小黑蚊都適用喔！本人是移動捕蚊燈」、「一瓶雪芙蘭，就能搞定了」，過去有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，曼秀雷敦防蚊噴霧也很有效，內行人指出，只要成分含有「派卡瑞丁」的防蚊液就很有效，「只要有派卡瑞丁都很厲害」、「派卡瑞丁成分真的是皮膚科醫師推薦長效防蚊」、「派卡瑞丁才是真正防蚊」，也有人提醒，派卡瑞丁要避免高溫與陽光直射，以免影響防蚊效果。
另外，有在醫護站工作的行政人員在Threads表示，他們醫院在當地設立了3個醫療站，目前醫療站其實很需要舒跑等能夠補充電解質的東西，因為很多傷患、老人家都很需要補充，水很足夠，但缺電解質的飲品。許多網友看到後紛紛支援，原PO感動表示，「聽說有電解質飲品陸續送達，非常謝謝各位好心的人，為了防止物資一下湧進太多，因為能夠整理統計的醫護人員也有限，如果能親送現場的人再協助即可，非常感謝大家的愛心」。
更多「花蓮光復洪災」相關新聞。