教師節連假3天進入最後一日，但緊接而來的是中秋節連假，卻已經找不到景點去了嗎？最強博物館景點或許能成為你的救星！據觀光署最新統計資料，2025年最強的博物館景點換成「嘉義市立美術館」登上寶座，7個月吸引325萬遊客到訪，當地展覽辦不停、建築本體超美麗，成為新一代家庭客、網美打卡景點。台灣最強博物館又換人當！據觀光署公布國內遊憩景點人數統計，在台灣博物館的類別當中，2025年1至7月，暫居最強博物館寶座的景點為「嘉義市立美術館」，7個月間吸引325萬遊客到訪，且7月當月就吸引超過50萬遊客人次，順勢超車了前冠軍的佛光山佛陀紀念館。除此之外，其他博物館排名也大洗牌，除了佛光山被嘉義市美術館超車之外，淡水古蹟博物館也被士林臺灣科學教育館反超，故宮博物院也追過了高雄市立美術館，登上第九名。事實上，位於台灣嘉義市西區的嘉義市立美術館，建築可分為古蹟棟及本館兩個區域，古蹟棟是原菸酒公賣局嘉義分局，建造於1936年，本館則是2014年增建，新舊融合的嘉義市立美術館於2020年完工開幕。因此，嘉義市立博物館的外觀，可以看到現代風格的大量玻璃帷幕建築，又可以看到日治時期的特色建築相容在一起，內部還有保留大量木造結構，成為展示各種藝術品的空間。票價部分，嘉義市立美術館全票為50元、20人以上團體票35元，6~12歲兒童、65歲以上長輩優待票則是25元，而嘉義市民則是完全免費，是相當便宜的價格。實際查看嘉義市美術館的Google評價，當地2020年開館以來，累積超過4900則評論，仍維持4.5顆星的極佳好評，許多遊客去過現場之後都大讚嘉美館「建築外觀相當美麗」、「導覽人員超級專業、講解超詳細盡責」、「人文藝術氣息滿分」。實際查看嘉義市美術館美術館官網，每到假日的導覽預約幾乎都是額滿狀態，教師節連假更是如此。因此下次中秋節連假，不妨安排到這個全新的台灣最強美術館逛一逛，或許在導覽人員豐富的講解之下，能有一番全新體驗哦！