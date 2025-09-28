統一超商7-11表示，精品美式29元開喝！內行人揭超划算買法，他靠「取件優惠」用小白單買到單杯優惠，還表示「精品拿鐵也只要39元」，還教學存APP用起來更方便，不只「比買一送一便宜」、也比國際咖啡日優惠「買2送2」更好康。教師節連假全家「買2送2」咖啡優惠一覽。
7-11「精品美式」29元！內行揭划算買法：比買一送一便宜
7-11統一超商近期推出「國際咖啡日」優惠，即日起至10月1日加碼，指定咖啡「買2送2」，包括CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵，還有CITY CAFE特選美式、特選拿鐵、特大杯厚乳拿鐵都在優惠陣容裡。
提醒大家，限精品咖啡門市販售，優惠券可兌換至2025年10月6日23:59前。鐵粉還推薦可報會員將序號條碼存至OPENPOINT APP裡，每組交易最多提供5組序號。
另外，教師節連假還有全家超商咖啡優惠，全台實體店鋪，即日起至9月30日，大杯「單品美式／拿鐵」、「特濃美式／拿鐵」都同品項買2送2！且冰熱不限。
資料來源：7-11、全家便利商店
我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11統一超商近期推出「國際咖啡日」優惠，即日起至10月1日加碼，指定咖啡「買2送2」，包括CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵，還有CITY CAFE特選美式、特選拿鐵、特大杯厚乳拿鐵都在優惠陣容裡。
提醒大家，限精品咖啡門市販售，優惠券可兌換至2025年10月6日23:59前。鐵粉還推薦可報會員將序號條碼存至OPENPOINT APP裡，每組交易最多提供5組序號。