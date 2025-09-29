我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張菲（左）問東海知不知道「broken telephone」，東海用中文回嗆：「我懂，因為我很聰明。」（圖／翻攝中視《綜藝大哥大》）

SJ 16年前開始深耕台灣市場 搞笑本領觀眾難忘

東海中文Diss張菲太經典 還搶走大哥便當扒飯

SJ「灶咖大賽」無人能超越 入圍金鐘獎史上第一韓星

▲▼東海萬用中文「是不是、對不對、好不好」逼問張菲「福隆便當好不好吃」，笑翻觀眾。（圖／翻攝中視《綜藝大哥大》）

台灣綜藝節目曾是許多人青春的共同記憶，《康熙來了》、《綜藝大哥大》雖然已停播，但重播片段依舊能勾起笑聲。主持人妙語如珠搭配來賓機智反應的火花，都成為經典，最特別的是，台灣綜藝並不只是本土自嗨，還打開大門迎接國際明星，像是Wonder Girls、Super Junior M等韓流偶像都曾來台錄製節目，至今還有網友翻出東海「搶張菲便當」、「中文Diss張菲」的片段，再看一遍笑聲依舊停不下來。Super Junior是韓流史上最具代表性的團體之一，一首〈Sorry, Sorry〉風靡全球，幾乎人人會跳。當年子團Super Junior M更是華語樂壇的「韓流先鋒」，陸續推出中文專輯《迷》、《Break Down》、《Super Girl》、《太完美》、《Swing》，歌曲朗朗上口，在華語圈掀起一股風潮。2009年，他們不只來台開見面會，還勤跑節目宣傳，其中最被歌迷津津樂道的，就是登上張菲主持的《綜藝大哥大》。2009年12月19日播出的那一集，《綜藝大哥大》迎來韓庚、Henry、始源、周覓、東海、厲旭、圭賢等7人，成員有備而來，一字一句用中文與張菲對談，場面新鮮逗趣。節目還安排舞蹈接力遊戲，Henry興奮說這遊戲很像「broken telephone（傳話遊戲）」，沒想到張菲一頭霧水反問東海知不知道，東海立刻「補刀」用中文說：「我懂，因為我很聰明！」全場瞬間爆笑，綜藝效果滿分。搞笑的不只一樁，圭賢介紹自己時，忽然脫口一句台語「巴豆夭」，讓張菲愣了一下，隨後暖心拿出福隆便當招待，但沒想到這份便當竟成了另一場爆笑戲碼，成員們輪番餵食張菲，便當最後被東海搶去大口吃飯，還用他萬年的招牌中文「對不對、是不是、好不好」逼問張菲便當好不好吃，滿嘴白飯的張菲，只能無奈大喊：「怎麼可以吃我的便當！」笑果炸裂，讓人見識到Super Junior M不僅是偶像，更是能完全抓住綜藝節奏的高手。近年來，Super Junior幾乎把台灣當成第二個家，從演唱會、見面會到擔任觀光大使，行程滿檔不曾間斷，就連商業代言也橫跨酒品、超商、保健食品，全方位深耕台灣市場。團長利特更以主持功力入圍今年第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，堪稱「韓星來台灶咖大賽」的最佳代表，與台灣的緣分始終緊密。如今，SJ再創紀錄，將於11月14日至16日連續3天攻上台北大巨蛋，成為第一個在這座指標場館連開3天的韓團。中視《綜藝大哥大》