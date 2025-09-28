928教師節連假迎接10月1日國際咖啡日，85度C表示，今「10元多一杯」多多分享日喝到9月30日，國際咖啡日「第2杯半價」水果咖啡系列任選。路易莎表示，聯名乾杯燒肉便當開吃「餐食＋飲料」85折優惠。
85度C：今「第二杯10元」多多日優惠！國際咖啡日：第二杯半價
教師節連假「第二杯10元」85度C多多分享日優惠！即日起至9月30日，85度C全台門市開喝，大杯初露多多綠、大杯蜜桃多多任選「第二杯10元」特價；秀身分證加碼！姓名對中「多」字，兩款飲料任選「第二杯免費」喝（單筆限購一組兩杯）。
《NOWNEWS》幫大家試算，同品項「大杯初露多多綠」平均一杯37.5元、「大杯蜜桃多多」平均一杯32.5元，混搭「大杯初露多多綠＋大杯蜜桃多多」，平均一杯也才37.5元。
提醒大家，優惠限門市現場購買，每人限購三組(六杯)；門市不提供寄杯，85 Cafe APP線上訂餐/外送/電話訂購無此優惠。
85度C「第二杯半價」國際咖啡日優惠！10月1日(三)世界咖啡日當天，水果咖啡系列「任選第二杯半價」，推薦必喝近期人氣爆紅的蜜桃美式，優惠品項有：蜜桃冰美式75元、蜜桃氣泡美式85元、百香冰美式75元、百香氣泡美式85元、仙楂美式75元、仙楂氣泡美式85元、蘋氣美式85元。
幫大家試算，2杯「蜜桃冰美式」、每杯只要56元；2杯「蜜桃氣泡美式」、每杯只要63.5元；2杯「百香冰美式」、每杯只要56元。提醒大家，指定品項任選價低者折／寄杯辦法依各門市公告為主；限現購現取/外送及電話訂購不適用。還可以抽雙人首爾來回機票
路易莎：聯名乾杯燒肉！「餐食＋飲料」85折優惠
路易莎首度跨界聯名乾杯燒肉居酒屋「
極上燒肉祭」，開吃乾杯燒肉飯糰與便當。10月1日至10月31日每 日14:00前，凡購買路易莎任一聯名商品「燒牛日式飯糰、 濃香燒牛飯」、厚醬燒牛磚壓及「活力新食感系列」搭配飲品，可享「餐食85折」優惠！ 在乾杯全台門店享有西班牙Bellota伊比利霜降豬肉或日本和牛炎肉「買一送一」優惠。
提醒大家，優惠不併用；不適用黑卡消費集點；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整；以門市實際販售之商品庫存為準，其他商品不在活動範圍內；活動詳情請依各店門市公告為準。
資料來源：85度C、路易莎咖啡
