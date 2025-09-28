今928教師節快樂！3大披薩「比買一送一便宜」，晚餐就吃必勝客大月亮圈圈199元，外帶「買大送大」，中秋豪爽餐「大披薩買一送一」加送副食飲料；達美樂「買1送2」開吃兩個大披薩和可樂；拿坡里也買大送大、加贈老師喝10元大瓶可樂一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
必勝客：199元！外帶「買大送大」　中秋豪爽餐：買1送2
必勝客教師節披薩優惠！大月亮圈圈披薩199元，PK雙饗卡APP單點優惠爽吃；不只外帶單點披薩「買大送大」，中秋豪爽餐再享「大披薩買一送一」加送副食飲料759元起。

中秋節聯名台中屋馬燒肉，開吃牛肉增量40％「月見七盎司厚燒牛披薩」小套餐599元起、賞月餐959元起、大套餐1099元起，最高現省2044元起，多人團圓更省錢。

▲必勝客再度聯名屋馬，今年「月見七盎司厚燒牛披薩」肉量升級增加40%。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客再度聯名屋馬，今年「月見七盎司厚燒牛披薩」肉量升級增加40%。（圖／記者蕭涵云攝）
達美樂：披薩「買大送大」再送大可樂！
達美樂開學季優惠券倒數，今快吃單點大披薩299元，外送披薩「買大送大」再送大可樂！還有加購優惠可享「熔岩可可馬芬買一送一」、「蝴蝶酥買3送3」吃起來。

◾️優惠碼631926：外帶「招牌大披薩」299元、優惠碼468791外送買1送2「經典／招牌大披薩2個送1.25L可樂」598元、優惠碼324796加購「蝴蝶酥買3送3」、優惠碼840180加購「熔岩可可馬芬買一送一」等，優惠只到9月28日要吃要把握。

拿坡里：大披薩「買一送一」！教師憑證件：10元喝大瓶可樂
拿坡里披薩・炸雞即日起至9月30日，內用或外帶，新品「披薩買大送大」開吃金賞烏魚子、濃起司五重派對！只要特價490元（原價880元）！午餐限定優惠，即日起至10月1日，每日下午3點前內用與外帶結帳，享小披薩特價139元、三塊炸雞特價100元。

教師專屬加碼優惠！即日起至9月30日，活動期間憑教師證或教職員相關證件，內用或外帶、特價10元開喝「1250ml大瓶可樂」（每日限一次）。

▲拿坡里買一送一！小披薩特惠價139元。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里買一送一！教師節請老師喝10元大可樂。（圖／三商餐飲提供）
資料來源：必勝客達美樂拿坡里


相關新聞

麥當勞買一送一！夏季優惠券吃到中秋連假　歡樂送優惠：1元多1件

9/29放假「星巴克買一送一」！喝3天到國際咖啡日　CAMA現折10元

鏟子超人優惠！德州美墨炸雞「免費送套餐」　牛排7折、漢堡5折

9/29教師節連假「有垃圾車嗎」？全台國定假日：清運資訊一文看懂