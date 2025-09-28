今928教師節快樂！3大披薩「比買一送一便宜」，晚餐就吃必勝客大月亮圈圈199元，外帶「買大送大」，中秋豪爽餐「大披薩買一送一」加送副食飲料；達美樂「買1送2」開吃兩個大披薩和可樂；拿坡里也買大送大、加贈老師喝10元大瓶可樂一次看。
必勝客：199元！外帶「買大送大」 中秋豪爽餐：買1送2
必勝客教師節披薩優惠！大月亮圈圈披薩199元，PK雙饗卡APP單點優惠爽吃；不只外帶單點披薩「買大送大」，中秋豪爽餐再享「大披薩買一送一」加送副食飲料759元起。
中秋節聯名台中屋馬燒肉，開吃牛肉增量40％「月見七盎司厚燒牛披薩」小套餐599元起、賞月餐959元起、大套餐1099元起，最高現省2044元起，多人團圓更省錢。
達美樂：披薩「買大送大」再送大可樂！
達美樂開學季優惠券倒數，今快吃單點大披薩299元，外送披薩「買大送大」再送大可樂！還有加購優惠可享「熔岩可可馬芬買一送一」、「蝴蝶酥買3送3」吃起來。
◾️優惠碼631926：外帶「招牌大披薩」299元、優惠碼468791外送買1送2「經典／招牌大披薩2個送1.25L可樂」598元、優惠碼324796加購「蝴蝶酥買3送3」、優惠碼840180加購「熔岩可可馬芬買一送一」等，優惠只到9月28日要吃要把握。
拿坡里：大披薩「買一送一」！教師憑證件：10元喝大瓶可樂
拿坡里披薩・炸雞即日起至9月30日，內用或外帶，新品「披薩買大送大」開吃金賞烏魚子、濃起司五重派對！只要特價490元（原價880元）！午餐限定優惠，即日起至10月1日，每日下午3點前內用與外帶結帳，享小披薩特價139元、三塊炸雞特價100元。
教師專屬加碼優惠！即日起至9月30日，活動期間憑教師證或教職員相關證件，內用或外帶、特價10元開喝「1250ml大瓶可樂」（每日限一次）。
資料來源：必勝客、達美樂、拿坡里
