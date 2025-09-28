有網友好奇「Net這兩年的大爆紅的原因？」她在Dcard上表示，自身也買過幾次、洗幾次就有毛球，發現店員很少且臉色不是太好。詢問家裡大學生，卻還是愛逛NET勝過其他連鎖品牌UNIQLO、GU，引發大家熱論。粉絲分享3大原因，除了「真的很便宜平價、台灣快時尚款式多樣」，不少人直言「佛心企業幫助弱勢兒童」支持公益很加分。
網友發現，從大約2023年後，網路上就開始出現很多NET穿搭、還有各種推文，一名叫大眾女子的Dcard卡友，好奇發問「Net這兩年的大爆紅的原因？」她提到，週末台中後火車站新開的（NET）也是塞滿人，更不用說基隆每週末大排長龍。
NET衣服不耐洗、店員不熱情！大學生卻超愛
但她進去店鋪卻發現店員很少、臉色也不是太好，然後衣服沒有那麼整齊；買過幾次，同樣M號落差很大、洗幾次就有毛球。沒想到問了家裡大學生，他們卻說：「會比較想逛net 勝過其他連鎖品牌UQ（UNIQLO）、GU」，想詢問大家買衣服會想到去買net嗎？
文章一出，引起大家熱論。網友認為，「net便宜又多樣，大概就是台式快時尚，或是菜市場衣服的連鎖店版 一直都覺得net很好逛」、「印象中穿UQ很容易撞衫而且對學生來說好貴」。「店面有更新，衣服款式眾多」、「便宜治百病」、「常常有紅標商品 打完折超級無敵便宜」。
想要便宜好穿「真的要花時間挑」！
不過也有中肯的人提到，「我覺得net要挑 真的有便宜好穿的」，網友分析：「他們的客群，學生、爸媽年紀的、外國觀光客、移工比例其實都差不多！」。
但建議「他們家版型真的要試穿過比較準… 尺寸太謎了」；「以前從未逛過NET，偶然搬到NET附近才去逛，花點時間可以挑到版型不錯的，缺點就是不耐洗。」
「幫助弱勢兒童」形象很加分！粉絲願意力挺
粉絲直言，「平價時尚啊，佛心企業！」受到不少人贊同，連原PO都說：「廣為人知的年末送衣真的滿有社會永續的經營。」就有鐵粉力挺：「net平價 而且幫助弱勢兒童 所以我喜歡」。還釣出曾受惠的人表示：「我這邊偏鄉 是真的有收到Net送的衣服 現在出社會我也是買Net回饋給他們。」
中立網友表示：「雖然品質不一定最優 但款式很多 可以混搭一樣可以搭出一定質感」，透露其實自己很少買，「不過知道是台灣品牌的樣子 加上真的很多佛心價跟做善事 所以能理解」。
台北家扶中心便曾在粉專上分享，獲贈NET在寒冬中的暖流：「八十萬提貨券，讓家扶400位孩子能有2000元提貨券購買新衣」，還到忠孝旗艦店封館挑衣。
尺寸問題各家都有！品質好一分錢一分貨
不過也有人為UNIQLO平反，「UQ品質好 缺點比較樸素也貴」，「還是比較喜歡UQ，品質好一點，一分錢一分貨」。有網友也認同「UQ GU 的衣服品質大多都不差，但都是差不多的風格」。
綜觀網友意見，也是有人反應「GU或UQ有時候版型怪怪的或太大」，看起來尺寸問題各家都有；多逛、多挑選符合自己期待的，還是最重要，「畢竟東西真的很多 總有一個適合的」。
資料來源：Dcard、NET、台北家扶中心
