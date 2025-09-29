我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思因不被父母疼愛，連高考機會都被剝奪而崩潰。（圖／翻攝自Netflix）

▲馮暉（左）也認可趙露思演技。（圖／翻攝自微博＠娱潇潇）

▲趙露思（左）雖說自己沒有整形，但鼻子、嘴巴看起來還是有些許改變。（圖／翻攝自Netflix）

趙露思去年生病停工，日前又槓上經紀公司銀河酷娛，復出後還捲入整形疑雲，消瘦的臉頰、高挺的山根以及不自然的嘴唇，看起來都和《偷偷藏不住》時期差很多，即便如此，趙露思的演技依舊在線，在《許我耀眼》中和父親馮暉爭吵，爆哭、嘶吼，因為無法替自己的未來做選擇，急到跺腳的模樣讓許多人驚呼，「太強了！」趙露思在《許我耀眼》中飾演喬妍（後改名許妍），因從小有先天性心臟病被父母拋棄，由姥姥帶大，小學後雖被父母接回家，但父母的心思依舊只放在大女兒身上，甚至到最後高中要考大學時，父親直接到學校幫她放棄高考。趙露思崩潰大喊，「憑什麼不讓我參加高考！為什麼從小到大這麼偏心，好的都給喬琳，我難道不是你們親生的嗎，為什麼你們要一直一直地告訴我，我的爸媽不會愛我！」最後被飾演父親的馮暉賞了一巴掌，這也讓趙露思澈底心死，18歲時就將自己的姓氏改掉，改成跟姥姥的姓。趙露思的演技驚人，不少人大嘆，「一秒入戲就是牛」、「這演技真好啊」、「真的演好好，看著好可憐」，還有幕後花絮版本在微博曝光，拍完大哭戲後，趙露思久久不能自己，還拿著衛生紙擦淚，馮暉看著她頻點頭，一臉贊許的表情。