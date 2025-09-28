我是廣告 請繼續往下閱讀

9月29日（週一）各縣市停班停課最新資訊（更新時間9/28 19:20）

花蓮縣：光復鄉明日（29日）停止上班、停止上課。

台東縣：明（29）日海端鄉霧鹿村、利稻村停止上班、停止上課。

樺加沙颱風重創台灣東部，馬太鞍溪堰塞湖溢流災區現場還在清理家園，全台各地也有大量志工前往現場當起「鏟子超人」幫受災居民清除家中淤泥。對此，《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤9月29日（週一）停班停課資訊，本文不斷更新各縣市防災假宣布最新消息，提供給讀者一次掌握。台東縣政府今（28）日宣布，受樺加沙颱風外圍環流造成的大雨影響，導致台20線（中橫公路）部分道路中斷無法通行，有影響居民往來安全之虞，明（29日）海端鄉霧鹿村、利稻村停止上班、停止上課。花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流重創光復鄉，花蓮縣政府今（28）日深夜宣布，由於災區仍須復原及防備後續災情，光復鄉明日（29日）停止上班、停止上課。其餘地區正常上班、正常上課。其餘地區正常上班、正常上課。花蓮縣光復鄉自9月23日開始防災假後，災區停班停課將進入第7天；而馬太鞍溪堰塞湖保全戶（光復國中、光復國小、太巴塱國小）則是從22日就開始停班停課。