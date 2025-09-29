我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周興哲（如圖）親曝第一天喉嚨發炎、鋼琴沒聲音的事，他坦言當下超尷尬。（圖／記者朱永強攝影）

▲周興哲（如圖）連續3天在台北小巨蛋開唱，第一天遇到喉嚨發炎、鋼琴沒聲音等插曲，他表示雖然不完美，但也代表一切都是現場演出。（圖／記者朱永強攝影）

歌手周興哲（Eric）本週末在台北小巨蛋一連舉行3場演唱會，28日晚間完成最後一場，3天下來共吸引8萬人次朝聖，回憶第一天演唱會喉嚨和鋼琴出狀況，他親曝當下的心情其實超尷尬。此外，除了唱歌，粉絲還喜歡鼓吹周興哲脫掉，周興哲在會後慶功記者會上表示，「我一直覺得要我脫掉是一件很幽默的事，我不是猛男路線的人，但是歌迷很喜歡逗我，我也會露個手臂逗粉絲，變成演唱會上的默契。」相隔3年重回台北小巨蛋，周興哲表示這次開唱遇上不小的挑戰，在開唱前一天就覺得喉嚨「有一點癢癢的」，心裡還不斷祈禱不要真的出問題，沒想到隔天就越來越痛，經過檢查後是細菌感染，他坦言當時心情很崩潰，直呼：「怎麼會在演唱會第一天喉嚨發炎？」讓他一度覺得有點「衰」，因為他除了到香港開唱以外並沒有出門，儘管立刻找醫生報到、噴消腫藥、補充B群、吃喉糖，第一天發聲時高音仍受到影響。「我爸媽他們都很緊張，很替我擔心，我想好好把我的演唱會唱好，不想給大家壓力。」周興哲表示，他沒有想要延期的念頭，雖然第一天的表現與他追求的樣子有落差，但幸好小興星們（歌迷暱稱）給他的回饋仍是「好聽、好看」，讓他覺得受到安慰。除了喉嚨狀況，演唱會第一天還發生了小插曲，鋼琴突然沒聲音，周興哲表示，當下真的很尷尬，因為是第一天，「覺得怎麼有一點很慘的感覺，因為從來沒發生過」，但他很快調整心態，「這就是現場演出奇妙的感覺，全部都是現場，我也沒有對嘴，現場有問題，我們就現場解決，一切都是活生生的，不是預錄好的。」談到歌迷熱愛的「脫衣服」橋段，周興哲笑著說這其實是很幽默的事情，他回憶起2022年為了在小巨蛋脫衣服，確實有認真地練過身材，現在粉絲喜歡逗他「脫掉」，他也喜歡逗大家開心，變成一種演唱會上的哏。周興哲表示，他對身材其實沒有到很滿意，加上最近忙於巡演和陪小孩，沒有時間健身，「我大概了解我身材的狀況，能秀一些什麼，就希望讓粉絲開心一點。」對於粉絲在網路上質疑，為什麼在香港場脫了，台灣場沒脫，以及既然對自己身材不滿意，那何必脫？周興哲也幽默地表示：「我看了留言發現他們講得也蠻有道理。」但他強調沒有一定要脫，也不會封肉不脫，只是希望之後能在狀態更好一點時再脫。他也爆料，如果當天決定要脫，為了讓肌肉線條更好看，「需要做一些伏地挺身，讓肌肉充血，至少要做五十下。」周興哲說，他希望還是可以將重點拉回在「唱歌、深情的情歌」上，也自嘲在香港第一天脫得「脫得很徹底」，後面就覺得也不用一直脫，對於脫衣會不會變成未來壓力，他則回應：「主要是看我最自在最舒服做這件事情。」