Pride的最大亮點莫過於石書易。身高181公分的她來自台灣與南非的混血家庭，父親Gareth Starke曾是南非大學籃球員，主打中鋒，身高199公分。Starke來台已23年，流利中文不減專業功力，賽後更親自下場指導女兒，從禁區腳步到走位細節一一示範，顯現深厚背景。

U19籃球聯盟2025-26賽季在台北市北安國中熱鬧登場，U12福康盃組賽事中，新同學Pride隊雖以41比57不敵Apollo，但全隊展現拚戰到底的精神，贏得滿堂喝采。Apollo隊在陳子浩（19分）與何皓文（13分）的帶領下，全場一路保持領先，最終順利收下勝利。Pride劉以樂與黃以澧分別拿下9分與8分，全隊共有9人得分，尤其下半場一度追近至個位數差距，展現初生之犢不畏強敵的氣勢。石書易自小鶴立雞群，四年級已突破170公分，目前就讀北投國小，為了籃球甚至轉學。她笑說：「在班上永遠坐最後一排，我爺爺207公分，我應該還會再長！」首場正式比賽雖然緊張，一度落淚，但下半場逐漸找到節奏。她坦言：「對方針對我卡位後，一直要不到球，打得有點生氣，但也學到很多。」Starke表示，女兒的籃球之路才剛起步，他會盡力支持，「最近我讓她們看U16亞洲盃女籃比賽，學習國外高大女生如何打球。」石書易未來的潛力備受期待，也讓Pride這支家長自組的新軍更具話題性。