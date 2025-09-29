2025年第31屆亞洲棒球錦標賽冠軍賽，中華隊投打表現不佳情況下，終場0：11輸給日本，收下亞軍，許多球迷在網路上表達不滿，直言結局「爛尾」，負責本次亞錦賽台灣轉播方的緯來體育頻道，昨戰賽後則發布中華隊球員全身紅土低頭退場照片，無奈留下2句話，「不是只有在贏球的時候才支持，我們應該做每個球員的後盾」，盼球迷給予中華隊球員更多掌聲，背後也道出台灣棒球的「贏球」文化。
中華隊預賽神勇 複賽打線已有熄火跡象
中華隊本屆徵招旅美、旅日小將，搭配3位中職借將以及一票業餘好手，征戰2025年亞錦賽，目標瞄準隊史第6座冠軍，預賽3場狂攻35分、投手群1分未失，以3連勝姿態闖進超級循環輪，其中10：0提前七局「扣倒」強敵韓國，都讓台灣球迷看到奪冠希望。
來到超級循環輪，中華隊打線火力稍有消退，首戰面對日本，2：3抱憾輸球已看到警訊，對中國有著輸不得壓力，靠著中信兄弟年輕先發盧孟揚力扛7局無失分，但實際上打線全場11支安打，卻只換回4分，終場4：0驚險過關。
昨役再戰由一票頂尖業餘好手組成、過去拿下20座亞錦賽冠軍的「大魔王」日本，中華隊從首局就趨近失控，打線上也遭到壓制，投手群首度丟掉超過10分、打線首度遭到完封，剛好同場上演，結果讓球迷大失所望。
球迷賽後表達不滿 但中華隊本屆真有那麼差？
儘管中華隊仍拿下亞軍，過程中也慘電韓職為主體的韓國隊，但心理預期落差，造成球迷賽後在轉播平台表達不滿，「台灣讓人失望」、「居然1分也拿不下來」、「跟日本差距真的那麼大嗎？」讓緯來體育頻道留下「不是只有在贏球的時候才支持，我們應該做每個球員的後盾」2句話，希望球迷停止謾罵，給予為國征戰的台灣好手更多掌聲。
本屆中華隊2敗都是輸給日本，拿下亞軍對比歷史並沒有特別差勁，近7屆闖進冠軍賽，其中6次都是碰上日本，僅拿到1冠，至今累積5金、12銀、11銅，總獎牌數28面，也只落後給日本的31面，本屆表現更貼切地說，就是「台灣棒球實力仍不敵日本」。
日本是世界棒球最強國 台灣仍值得期待
理解從去年世界棒球12強奪冠後，球迷看到台灣棒球進步，會給予更多期待，但日本作為世界棒球最強國家之一，業餘社會人球隊水準絕對不容小覷，且扣除這場慘敗，中華隊陣中仍有不少亮點，從多位旅外好手展現球威、業餘大砲陳敏賜送給韓國絕望再見轟，再到黃衫軍先發盧孟揚扛住壓力，七局完美壓制中國，都讓球迷津津樂道。
提前七局扣倒韓國、冠軍賽卻慘敗日本都是事實，但棒球難以用1場比賽蓋棺論定，理性批評絕對是台灣棒球成長的動力，在中職迎來前所未見盛世，旅外球員也屢傳捷報之時，台灣棒球未來數年的發展，仍值得各位球迷期待。
關於日本棒球、甚至業餘社會人球隊之所以如此強大，可以參考這篇文章：亞錦賽／日本社會人球隊為何這麼強？「三大關鍵」打造國際賽戰力
