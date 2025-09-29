教師節連假今（29）日進入最後一天，各位又要收心準備上班上課！不過真的不要擔心，緊接而來的10月有3大連假，讓大批上班族心情非常舒適，其中雲林縣197所學校因為10月會舉辦2025年全國運動會，學生還會有額外再放5天假期，等於整個月可以放16天假，真的非常香！讓許多網友都表示：「10月的假期近幾年最頂的！」、「10月假期真的是太棒了！下禮拜又能放連假了開心。」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「教師節連假即將要結束，但各位不要太害怕！因為下個月10月4號至6號中秋節連假又來了！緊接著同週10月10日至12日又有國慶連假，接著在10月24日至26日光復節第三個連假，真的太棒了！10月是甜美的月份，上班族的天堂。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「10月這波連假接著教師節連假後面，真的是太完美了」、「已經請好10月7號至9號的特休，直接從4日放到12號超級爽」、「真的沒那麼想上班過，再上四天就可以放中秋連假，又上三天又放國慶連假，上班動力都來了」、「雲林縣學生更爽，10月還有全國運動會，直接放掉16天！」、「雲林縣提早開學五天補到10月來，假期直接變成16天」。
教師節連假結束了！超爽10月連假接著來、雲林縣學生10月放16天假
而這次因為教師節連假結束後，下禮拜一中秋節，所以上班族以及學生只要再上4天班課就能放3天連假；緊接著再上3天班又遇到國慶日，又能再放3天連假；過兩週之後又遇到今年新增的光復節國定假日，又再放3天連假，整個10月的紅字例休假就高達11天，是非常罕見的狀況，也被不少上班族戲稱「10月是測試週休三日的月份」。
另外特別注意的是，今年的全國運動會將在10月18日至23日在雲林縣舉辦，縣內多處學校、體育場館作為競賽場地，因此當週雲林縣197所高中、國中、小學停課一週，停課這一週早以在8月25日就提前開學上課5天，比其他縣市學校還早開學一週。所以雲林縣公私立高中職以下學生，10月又比一般人再多放5天假期，串連前一週假日跟光復節連假，加上中秋連假、國慶連假以及例假等，總計會放到16天之多，超過半個月都在放假之中。
中秋節、國慶日連假「特休請假攻略」！上班4天再放9天超爽
至於要怎麼樣利用特休最適合，那絕對是直接把10月7日至9日特休請起來，在明天開工之後，上班族只要上班4天，就能直接從10月4日一路放到10月12日，總計9天的連假。
如果想要利用10月底的光復連假，則可以選擇特休請在10月20日至10月24日，同樣可以從10月18日一路放到10月26日，總共9天連假也是到手！就看民眾怎麼安排自己的假期，10月是非常適合好好休息充電、出國旅遊的最佳時機啦！
資料來源：行政院人事總處、114全國運動會官網
