因為下個月10月4號至6號中秋節連假又來了！緊接著同週10月10日至12日又有國慶連假，接著在10月24日至26日光復節第三個連假

所以上班族以及學生只要再上4天班課就能放3天連假；緊接著再上3天班又遇到國慶日，又能再放3天連假；過兩週之後又遇到今年新增的光復節國定假日，又再放3天連假，整個10月的紅字例休假就高達11天

因此當週雲林縣197所高中、國中、小學停課一週，停課這一週早以在8月25日就提前開學上課5天

總計會放到16天之多，超過半個月都在放假之中。

中秋節、國慶日連假「特休請假攻略」！上班4天再放9天超爽

那絕對是直接把10月7日至9日特休請起來

則可以選擇特休請在10月20日至10月24日，同樣可以從10月18日一路放到10月26日，總共9天連假也是到手！