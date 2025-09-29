我是廣告 請繼續往下閱讀

美股上週小幅走低，但股價指數仍接近歷史高點，華爾街將密切關注就業數據，這份報告必須走在微妙的平衡線上：需要顯示出勞動市場正在降溫，以支持進一步降息，同時又不能過度疲軟，以免引發對經濟衰退的擔憂。根據路透社報導，儘管上週美股小幅走低，但主要股指在經歷了持續上漲之後仍接近歷史高點。標普500指數在強勁漲勢的推動下，有望創下自2020年以來第三季度的最佳表現。一些投資者表示，市場上漲讓股市容易受到任何不利消息的影響。更複雜的是，美國政府本週可能面臨關門，一旦發生，原定於下週五發布的就業報告可能無法按時公布。費城Janney Montgomery Scott LLC首席投資策略師魯奇尼（Mark Luschini）表示，就業數據將有助於顯示勞動市場是否「只是經歷了一段疲軟期」。魯奇尼說，「沒有人期待看到一個亮眼的數字。但同時，如果數據呈現負成長，將證實勞動市場可能正在迅速惡化的猜測，這顯然會引發一個問題：我們是否正處於潛在經濟衰退的陣痛期。」據路透社對經濟學家的調查，報告預計將顯示9月份非農就業人數增加3.9萬，低於上個月的2.2萬。失業率預計為4.3%。本月，由於勞動市場出現疲軟跡象，美國聯準會（Fed）進行了今年首次降息。預計聯準會將在10月底的下次會議上再次降息25個基點，並可能在今年最後一次會議上再降息一次。對這種貨幣寬鬆政策的預期，包括2026年將有更多次降息，推動了新一輪漲勢，標普500指數在過去三個月內創下25次收盤新高。然而，由於通膨仍處於高位，投資者擔心一份強勁的就業報告可能會導致聯準會放緩降息腳步。聯準會曾在2022年3月至2023年7月間升息以控制通膨。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週表示，他注意到聯準會面臨「充滿挑戰的局面」，並稱近期通膨風險「偏向上行」。退休與財富服務公司 Empower首席投資策略師諾頓（Marta Norton）說，「人們真正關注的是，如果就業數據相對溫和……那麼我們今年剩下的時間是否只會有一次降息，甚至完全不會降息？」在就業數據公布之前，美國國會的民主、共和兩黨面臨最後期限，必須就政府資金達成協議，以避免部分關門。雖然投資人過去往往對政府關門反應平淡，但這次事件可能會引發更多市場不安。其中一個因素是高漲的股票估值，標普500指數正朝著連續第三年實現兩位數百分比增長的目標邁進。據倫敦證券交易所數據流公司（LSEG Datastream）的數據，該指數目前的交易價格是其成分股預期未來12個月收益的22.8倍。這約是五年來的最高水平，遠高於其10年平均值18.7。諾頓表示，「估值處於極端水平。這意味著市場對任何潛在風險的免疫力都很低。」