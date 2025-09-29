近年來，台海危機日益緊張，全球關注兩岸局勢緊繃情況，但台灣社會對戰爭的緊迫感卻在下降。外媒刊文指出，這反映出民進黨多年主打的抗中牌逐漸失靈，反而造成反效果，不僅稀釋了中國威脅的嚴重性，更正中北京下懷，破壞內部團結。
內政部政治分析師徐光成、國際關係專家Calvin Chu日前以《台灣國防緊迫感的減弱——以及如何恢復》（Taiwan’s Waning Sense of Urgency on Defense – and How to Restore It）為題，投書《外交家》（The Diplomat），分析兩岸局勢升溫之際，民進黨政府所面臨的「內憂外患」。
文中指出，台灣正處在矛盾之中。中國近年來大小動作不斷，毫不掩飾意圖進犯台灣的野心，而2027年被視為可能對台灣採取行動的潛在時間窗口，但是台灣社會對於戰爭的緊迫感卻呈現下降趨勢。文章直言，從大罷免未通過就能看出，民進黨政府的「抗中保台」口號逐漸無法動搖選民。
但這並非民眾開始信任中國，而是中國的「灰色地帶」策略，以及政府政策的疏漏，使台灣所面臨的威脅迫近感變得模糊，從內部侵蝕了嚇阻力。
緊迫感的消退
儘管台灣加強國防，延長義務役役期並建立「全民防衛韌性」（WOSDR）架構，但國防安全研究院（INDSR）的一項民意調查顯示，認為解放軍在未來五年內發動攻擊的受訪者，在2022年8月時有約28%，但到了2025年3月，這個數字已降至23%，反映出持續的下降趨勢。
文章指出，台灣社會對於中國侵略的危機似乎無動於衷，而這脫節部分源於北京所選擇的策略。儘管中國在南海採取公然的侵略措施，例如中國海警與菲律賓海岸警衛隊發生衝突；但針對台灣，北京採取更隱晦的方式：近年來「常態性」派遣軍機、艦艇擾台，以及透過加強法律論述降低台灣的防備，讓台灣民眾越來越習以為常。
訊息傳達的落差
文章指出，台灣政府並未彌合其警告與政策之間的落差。國安會自1993年成立以來，從未發布過完整的「國家安全戰略」。與美日相比，台灣缺乏一份官方文件，明確界定安全環境、可能的戰爭場景，以及特定政策的目的。
這種缺失削弱了政府的可信度。當在野黨批評民防與城戰訓練「魯莽」時，政府僅回應這是為了「自我防衛」，卻未說明為何中國的包圍與癱瘓戰術需要這樣的準備。同樣地，賴清德總統的重點計畫之一「全民防衛韌性」，在對外訊息上強調的是救災。雖然出發點良善，但這種謹慎的包裝將防衛與政治分割，讓民眾無法理解備戰的急迫性。
對於中國的認知作戰，處理方式也加劇了問題。雖然北京的干預確實存在，但民進黨過於頻繁地強調，卻缺乏具體證據，反而適得其反。這些零散卻未被證實的指控，強化了「中國影響力」只是用來轉移國內問題的印象，稀釋了威脅的嚴重性，甚至可能正中北京分化的下懷。
因此，民眾將中國威脅視為遙遠的次要問題，認為薪資、住房、治理等國內議題才是優先。雖然台灣選民不樂見北京影響，但顯然對政府的警告缺乏信任。
這不僅帶來政治風險。當民眾缺乏危機感，就不會願意把國防預算、軍事訓練或動員措施置於薪資與住房等民生議題之前。台灣的嚇阻力量，不僅依靠武器，也依靠公民的心理與體能準備。若社會陷入自滿，嚇阻的可信度將逐步瓦解。
台灣可以怎麼做
文章提醒，過去在新冠肺炎疫情期間，台灣便透過結合清晰的政府策略和民眾合作來克服危機。如今台灣不應再只依賴口號和警告，必須具體闡述安全環境，說明中國可能的行動方式，並將政策與特定場景相連結。戰略清晰度不僅應指導公共溝通，也應引導資源分配、訓練和體制改革。
為了達成這一目的，首先台灣需要擬定一份正式的國安策略，概述中國的能力、識別多種戰時情境，並具體說明政府打算如何應對。這將會有助於使國防倡議合法化，並以證據而非空洞言論來反駁在野黨的批評。
其次，當局應加強公共溝通。政府必須超越籠統的警告，解釋為何延長徵兵、城鎮防禦演習和民防計畫至關重要。這要求將公民視為嚇阻力的夥伴，而非被動的政策接收者。
第三，台灣必須在防衛敘事中引入更多科學方法，特別是在國防政策受到國內政治操作時。這包括採用敵方行動評估與系統分析，證明政策具有實效。缺乏嚴謹分析的改革，容易被視為象徵性而非實質性的。
最後，政府在政治攻防上必須保持克制。在沒有協調證據、資金流向等明顯證據的情況下，不應輕率地將在野黨貼上「北京代理人」標籤。過度使用「中國影響力」論述，將削弱政府的可信度、破壞團結，甚至助長北京的分化策略。
重建可信度
文章最後指出，台灣所面臨的安全挑戰不僅僅是中國日益增長的力量，也包括自身正在消退的警惕性。嚇阻力取決於實力和決心。如果台灣的警告持續超越其政策，公眾的冷漠將加劇，中國可能會誤認為台灣人民缺乏抵抗意志，並受到引誘而採取輕率行動。但透過具體措施、全面的國防戰略和堅定決心，台灣可以扭轉這種侵蝕。
