我是廣告 請繼續往下閱讀

今熱飆36度高溫！西部地區午後開炸雷雨

今日各地大多為晴到多雲，但下午西半部地區午後雷雨各處發展，午後雷陣雨以山區、南部地區為主，有可能從下午發展到晚間，一路下到晚上，直到30日清晨

▲今日白天新北市、臺中市、臺南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、彰化縣、雲林縣、屏東縣為黃色燈號。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今起至中秋好天氣！週末變天東部轉濕

週六、週日（4、5日）南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。

▲今日至下週一（29至6日(中秋)）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑。（圖／NOWnews資料照片）

颱風最新動態！2大熱帶擾動發展中

下半週起、菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑偏西北西、通過菲律賓、進入南海，中秋大致已通過海南島北側、雷州半島一帶。台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大