教師節連假即將結束，中央氣象署表示，今（29）日西半部地區午後有機會出現短暫雷陣雨，一路下到晚上，直到明日清晨。氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」表示，今日至中秋節受到太平洋高壓影響，將維持晴朗炎熱天氣，且根據各國模擬，預估又有2熱帶擾動正在發展，菲律賓東方海面的將朝西北西移動，台灣東方的不確定仍大。
今熱飆36度高溫！西部地區午後開炸雷雨
中央氣象署表示，今日各地大多為晴到多雲，但下午西半部地區午後雷雨各處發展，午後雷陣雨以山區、南部地區為主，有可能從下午發展到晚間，一路下到晚上，直到30日清晨，西半部天氣都不太穩定。
氣象署今早則發布高溫警戒，提醒民眾今日白天新北市、臺中市、臺南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、彰化縣、雲林縣、屏東縣為黃色燈號。
今起至中秋好天氣！週末變天東部轉濕
氣象專家吳德榮在專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中指出，今日至下週一（29至6日(中秋)）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率；週六、週日（4、5日）南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。
颱風最新動態！2大熱帶擾動發展中
針對颱風最新動態，吳德榮說明，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱博羅依」今日持續侵襲越南北部，明將減弱為熱帶低壓，有相關行程仍應注意。「中颱浣熊」則距台灣遙遠，將變性為溫帶氣旋。
此外，根據最新美國及歐洲模式模擬圖顯示，下半週起、菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑偏西北西、通過菲律賓、進入南海，中秋大致已通過海南島北側、雷州半島一帶。台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應續觀察。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署表示，今日各地大多為晴到多雲，但下午西半部地區午後雷雨各處發展，午後雷陣雨以山區、南部地區為主，有可能從下午發展到晚間，一路下到晚上，直到30日清晨，西半部天氣都不太穩定。
氣象署今早則發布高溫警戒，提醒民眾今日白天新北市、臺中市、臺南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、彰化縣、雲林縣、屏東縣為黃色燈號。
氣象專家吳德榮在專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中指出，今日至下週一（29至6日(中秋)）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率；週六、週日（4、5日）南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。
針對颱風最新動態，吳德榮說明，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱博羅依」今日持續侵襲越南北部，明將減弱為熱帶低壓，有相關行程仍應注意。「中颱浣熊」則距台灣遙遠，將變性為溫帶氣旋。
此外，根據最新美國及歐洲模式模擬圖顯示，下半週起、菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑偏西北西、通過菲律賓、進入南海，中秋大致已通過海南島北側、雷州半島一帶。台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應續觀察。