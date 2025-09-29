我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傳奇成人片女優桃乃木香奈宣布引退，讓日本及海外粉絲們都十分難過。（圖／翻攝自桃乃木香奈Threads@kana_momonogi）

▲桃乃木香奈深夜曬手寫信跟粉絲告別。（圖／翻攝自桃乃木香奈Threads@kana_momonogi）

28歲日本知名AV女優桃乃木香奈（Momonogi Kana）以甜美臉龐與火辣身材廣受喜愛，自2015年出道以來累積龐大粉絲群，更被網友封為「D槽女神」，她在昨（28）日深夜在個人社群平台投下震撼彈，先是感性告別10年舞台，並透露將於10月7日推出最後一部作品後，正式結束成人片女優身分，這項消息瞬間引發日本及海外粉絲的震撼與惋惜，留言區湧入數千則留言表達不捨。桃乃木香奈在聲明中表示，自己能以IdeaPocket專屬女優身份持續活動十年，並且順利拍攝引退作品，心中充滿感激。她感性寫道，這段旅程雖然辛苦，但因為有粉絲一路陪伴，讓她覺得無比幸福。她也提到：「2025年10月7日將發行的作品，將是我的最後一部。」字字句句中透露出告別舞台的不捨，也展現對粉絲多年支持的誠摯謝意。雖然即將卸下AV女優的身分，但桃乃木香奈同時也向粉絲保證，未來仍會以「桃乃木香奈」之名繼續活動。她暗示可能以其他形式活躍於公眾視野，並強調「如果未來再見到我的時候，依然能獲得大家的支持，我會非常開心。」這番話也讓粉絲燃起期待，推測她或將投入影視、網路或時尚圈，持續與支持者保持連結。消息曝光後，大批粉絲湧入留言區留下支持與鼓勵，「雖然很難過，但謝謝妳帶來這麼多回憶」、「引退雖然可惜，但期待妳的新挑戰」、「辛苦了，我會永遠支持妳」。不少人坦言，桃乃木香奈的作品曾陪伴他們度過不同階段，如今雖然無法再見到新作，但她選擇在高人氣時光榮退，更顯得勇敢而珍貴。【桃乃木香奈引退全文】致一直以來支持我的大家：我將以2025年10月7日公開的作品為最後一部作品，正式從 AV 女優身分引退！結束這10年的旅程雖然有些不捨，但能夠在 Idea Pocket（IP/アイポケ） 專屬長達10年，本身就是一個目標的達成。一路上有許多珍貴的相遇與大家的支持，我真的非常感謝！雖然即將引退，但「桃乃木かな」這個名字並不會消失。未來我會以新的形式繼續努力，期望能再與大家見面。如果哪一天你們再次看到我，希望能和以往一樣給我溫暖的應援，那會讓我非常開心。今後也請大家多多指教！