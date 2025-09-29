教師節連假最後一天各地天氣稍不穩定，天氣風險公司分析師薛皓天表示，午後近山區可能出現較大雨勢，中秋連假（10/4至10/6）則要留意是否有颱風生成，花東、恆春半島會因水氣變多，整天多雲有雨，雙十連假（10/9至10/11）則有望迎來首波東北季風，北部、東半部將明顯降溫、轉雨。
收假日午後變天有雨 大台北飆破36度
天氣風險公司分析師薛皓天指出，教師節連假最後一天，天氣稍微不穩定，各地上午晴時多雲，午後雲量增多，各地局部有短暫陣雨或雷雨，雨勢集中在近山地區，平地少部分受影響，雖然預報上來看沒有大雷雨機會，不過對流系統仍可帶來較大雨勢，外出務必攜帶雨具。
今天白天的高溫依舊明顯，大台北地區受東南風沉降作用影響，局部有36度或以上高溫出現，其餘各地也有33至36度高溫，且紫外線強，務必多注意防曬、防中暑。
中秋連假恐有颱風生成 路徑通過台灣南方
薛皓天提到，一直到中秋節連假，台灣都是「上午晴朗炎熱，午後雲量增加，近山區有陣雨」的天氣；不過週四、週五在菲律賓東方海面，將有熱帶擾動發展，目前預報強度增強有限，預估朝西北方向通過呂宋島，進入南海後才逐漸增強。
薛皓天說明，無論熱帶擾動有沒有成為颱風，週末高壓預計都會再度增強，把這個系統更往南推，並移動到海南島、越南，因此對台灣影響較輕微，不過週末迎風面的花東、恆春半島還是會受到水氣影響，轉為「多雲有短暫陣雨」的天氣。
東北季風10月初報到 雙十連假有機會降溫
薛皓天也表示，進入秋季後，還沒有東北季風報到，但其實北方系統已漸漸活躍，只是太平洋高壓太過強勢；依目前預報來看，雙十連假有機會迎來第一波東北風及鋒面，中北部、東半部將會迎來明顯降溫，進入濕濕涼涼的季節。
薛皓天補充，雙十連假前後的天氣變數仍多，AI模式持續有抓到在雙十連假前有熱帶系統接近台灣，如果劇本照著AI模式走，東北季風就會更晚報到。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
