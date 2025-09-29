我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮災區行走的天使！護理師「背部10字」感動萬人

身為護理師的妹妹在當地不斷詢問有沒有人受傷，主動給予大家幫助，而原PO一路跟在妹妹後方，大讚表示「在她後面像是看到行走的天使」。

這名護理師背著背包，頭戴帽子，背後還貼了一張「我是護理師，受傷請找我」的告示牌，並透過自身專業，幫忙受傷的民眾，讓外界動容不已。

▲這名護理師背著背包，頭戴帽子，透過自身專業協助當地民眾治療，引來超過數萬人按讚。（圖／Threads@ann.yannlee授權提供）

鏟子超人像無頭蒼蠅！經濟部「最新指引」一圖看懂

經濟部表示，昨日起將進行分流調度，志工抵達光復火車站後，記得先到志工站接受分配調度。

前往花蓮時請先考慮住宿問題，若無特別安排，可於28日下午開始，於光復車站前攤位登記需求，由交通部協助媒合