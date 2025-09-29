花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致下游的光復鄉出現嚴重災情，但在教師節連假期間，全台各地不少「鏟子超人」自願到當地協助重建家園，這段期間也出現許多暖心故事。對此，就有一名女網友分享，身為護理師的妹妹亦動身前往災區，背部還貼著「我是護理師，受傷請找我」的告示牌，透過自身專業到處幫忙受傷民眾，讓她感動直呼「看到行走的天使！」
花蓮災區行走的天使！護理師「背部10字」感動萬人
有女網友在Threads分享災區故事，表示自己在災區協助時，身為護理師的妹妹在當地不斷詢問有沒有人受傷，主動給予大家幫助，而原PO一路跟在妹妹後方，大讚表示「在她後面像是看到行走的天使」。
從畫面中可見，這名護理師背著背包，頭戴帽子，背後還貼了一張「我是護理師，受傷請找我」的告示牌，並透過自身專業，幫忙受傷的民眾，讓外界動容不已。但原PO強調，對方並沒有要求她幫忙紀錄，「但我這個什麼都愛拍的是泛著淚幫她紀錄，我妹怎麼那麼棒啦，有妳真好」。
貼文曝光後，至今已有破1萬人按讚，感動直呼「謝謝你們，超人和天使」、「我今天在現場看見好幾個，雖然我沒有受傷，還是很謝謝」、「行走的天使無誤！謝謝你妹的專業與溫柔」、「謝謝您！最棒的護理師」。
鏟子超人像無頭蒼蠅！經濟部「最新指引」一圖看懂
雖然本次有超過萬名鏟子超人前往花蓮救災，但外界批評現場人力調度不佳，志工有如無頭蒼蠅。對此，經濟部表示，昨日起將進行分流調度，志工抵達光復火車站後，記得先到志工站接受分配調度。若是協助光復市區，請至慈濟志工站接受分配調度。
若是協助大馬、太平、阿陶莫等部落區，每天各需要500名志工幫忙，共需1500人，若想要前往，記得先到志工服務站報到，依工作分配領取用具，會由軍卡協助接駁。
但經濟部最後建議各位鏟子超人，前往花蓮時請先考慮住宿問題，若無特別安排，可於28日下午開始，於光復車站前攤位登記需求，由交通部協助媒合，最後提醒大眾救災時，務必注意自身安全。
資料來源：Threads、經濟部
我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友在Threads分享災區故事，表示自己在災區協助時，身為護理師的妹妹在當地不斷詢問有沒有人受傷，主動給予大家幫助，而原PO一路跟在妹妹後方，大讚表示「在她後面像是看到行走的天使」。
從畫面中可見，這名護理師背著背包，頭戴帽子，背後還貼了一張「我是護理師，受傷請找我」的告示牌，並透過自身專業，幫忙受傷的民眾，讓外界動容不已。但原PO強調，對方並沒有要求她幫忙紀錄，「但我這個什麼都愛拍的是泛著淚幫她紀錄，我妹怎麼那麼棒啦，有妳真好」。
鏟子超人像無頭蒼蠅！經濟部「最新指引」一圖看懂
雖然本次有超過萬名鏟子超人前往花蓮救災，但外界批評現場人力調度不佳，志工有如無頭蒼蠅。對此，經濟部表示，昨日起將進行分流調度，志工抵達光復火車站後，記得先到志工站接受分配調度。若是協助光復市區，請至慈濟志工站接受分配調度。
若是協助大馬、太平、阿陶莫等部落區，每天各需要500名志工幫忙，共需1500人，若想要前往，記得先到志工服務站報到，依工作分配領取用具，會由軍卡協助接駁。
但經濟部最後建議各位鏟子超人，前往花蓮時請先考慮住宿問題，若無特別安排，可於28日下午開始，於光復車站前攤位登記需求，由交通部協助媒合，最後提醒大眾救災時，務必注意自身安全。
更多「花蓮光復洪災」相關新聞。