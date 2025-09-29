9/29放假教師節連假最後一天！麥當勞表示，「買一送一」優惠券加碼！APP全球版買超值全餐「免費送蘋果派」，歡樂送優惠「加1元多一件」。漢堡王表示，今（29）日「國王日優惠」兩顆華堡69折倒數，中秋節連假「整顆都是肉」無麵包堡開吃。
麥當勞：連假「買一送一」！歡樂送優惠：1元多1件一覽
麥當勞表示，本週最新優惠券「麥當勞買一送一」！三大優惠：教師節連假吃到中秋節
◾️麥當勞「買一送一」！APP全球版優惠券，門市限定：
即日起至10月1日，單點「中杯無糖紅茶買一送一」、單點「中杯無糖綠茶買一送一」。
即日起至9月30日，單點「4塊麥克雞塊現折19元」專屬優惠。
即日起至10月5日，買超值全餐「免費送蘋果派」、「豬肉滿福堡加蛋＋金選美式咖啡（冰／熱）組合」現折10元、單點「麥脆雞腿（原味／辣味）1塊現折5元」、單點「中杯雪碧現折5元」。
◾️麥當勞「2025夏季優惠券買一送一」吃到中秋連假！2025夏季優惠券即日起至10月7日，「買一送一」喝可樂、咖啡、焦糖冰奶茶！「加1元多一件」吃大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等點心；個人套餐「超爽大餐四件組」101元、五件組159元，大麥克、勁辣雞腿堡雙人餐209元起，早餐「免費升級咖啡」、雙人早餐159元起，整張立省2807元。2025夏季優惠券點此進
◾️麥當勞「加1元多一件」歡樂送優惠繼續吃！10月7日前，焦糖奶茶、可口可樂、檸檬風味紅茶、經典美式咖啡、經典那堤通通「買一送一」；大薯、4塊麥克雞塊、6塊麥克雞塊、薯餅「加1元多一件」。
199元「超爽5件組」雙層牛肉吉事堡、大麥克或勁辣雞腿堡，搭配4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅+38元飲品；239元則有雙層四盎司牛肉堡或2塊麥脆雞腿（原/辣味），
搭配4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅（一份兩塊）+38元飲品。
連假「漢堡王國王日」華堡69折優惠！中秋節：無麵包堡「整顆都是肉」
漢堡王國王日吃到教師節連假最後一天，今9月29日全台門市「皇家華堡2顆199元」直接69折優惠！一顆夾入約4盎司牛肉片的5吋大華堡，現在每顆免百元，而且原味、辣味都爽吃優惠。
漢堡王表示，10月1日回歸開賣「芋頭派」！外皮酥脆、內餡芋香濃郁的「芋頭派」，去年3月短暫開賣造成轟動，今年「售價比去年還要便宜10元」只要39元就爽吃，甜點控快期待吧。
中秋節連假就要吃漢堡王「整顆都是肉」無麵包堡！即日起至10月12日，買就送飲料。
◾️「無麵包雙層脆雞堡＋小飲料」109元
◾️「無麵包雙層烤牛堡＋小飲料」179元
◾️「無麵包四層烤牛堡＋小飲料」279元
資料來源：麥當勞、漢堡王
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞表示，本週最新優惠券「麥當勞買一送一」！三大優惠：教師節連假吃到中秋節
◾️麥當勞「買一送一」！APP全球版優惠券，門市限定：
即日起至10月1日，單點「中杯無糖紅茶買一送一」、單點「中杯無糖綠茶買一送一」。
即日起至9月30日，單點「4塊麥克雞塊現折19元」專屬優惠。
即日起至10月5日，買超值全餐「免費送蘋果派」、「豬肉滿福堡加蛋＋金選美式咖啡（冰／熱）組合」現折10元、單點「麥脆雞腿（原味／辣味）1塊現折5元」、單點「中杯雪碧現折5元」。
◾️麥當勞「2025夏季優惠券買一送一」吃到中秋連假！2025夏季優惠券即日起至10月7日，「買一送一」喝可樂、咖啡、焦糖冰奶茶！「加1元多一件」吃大薯、6塊麥克雞塊、薯餅等點心；個人套餐「超爽大餐四件組」101元、五件組159元，大麥克、勁辣雞腿堡雙人餐209元起，早餐「免費升級咖啡」、雙人早餐159元起，整張立省2807元。2025夏季優惠券點此進
◾️麥當勞「加1元多一件」歡樂送優惠繼續吃！10月7日前，焦糖奶茶、可口可樂、檸檬風味紅茶、經典美式咖啡、經典那堤通通「買一送一」；大薯、4塊麥克雞塊、6塊麥克雞塊、薯餅「加1元多一件」。
199元「超爽5件組」雙層牛肉吉事堡、大麥克或勁辣雞腿堡，搭配4塊麥克雞塊+中薯+勁辣香雞翅+38元飲品；239元則有雙層四盎司牛肉堡或2塊麥脆雞腿（原/辣味），
漢堡王國王日吃到教師節連假最後一天，今9月29日全台門市「皇家華堡2顆199元」直接69折優惠！一顆夾入約4盎司牛肉片的5吋大華堡，現在每顆免百元，而且原味、辣味都爽吃優惠。
漢堡王表示，10月1日回歸開賣「芋頭派」！外皮酥脆、內餡芋香濃郁的「芋頭派」，去年3月短暫開賣造成轟動，今年「售價比去年還要便宜10元」只要39元就爽吃，甜點控快期待吧。
中秋節連假就要吃漢堡王「整顆都是肉」無麵包堡！即日起至10月12日，買就送飲料。
◾️「無麵包雙層脆雞堡＋小飲料」109元
◾️「無麵包雙層烤牛堡＋小飲料」179元
◾️「無麵包四層烤牛堡＋小飲料」279元