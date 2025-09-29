新北市土城大型建案，傳出有140名已購戶找樣品屋的裝潢設計公司團購裝修、家電，並支付8到9成款項，裝潢公司卻施工到一半、甚至還沒施工，就找不到人，損失金額粗估上億元。台灣住宅品質消費者保護協會指出，該裝潢公司成立資本額很少，負責人和設計師疑似因侵佔、偽造文書等罪被判刑，被多個地檢署通緝中，住保會呼籲民眾在支付裝修款項時，應依裝潢進度分階段付款，或是使用住保履約。
奧拓資本額僅10萬 Google地圖已顯示永久歇業
《NOWNEWS》記者實際查看奧拓設計國際行銷有限公司Google地圖頁面，目前已經顯示「永久歇業」，官網也已經連不上去，住保會顧問吳翃毅表示，一般裝修公司的資本額都很少，大多數的消費者也不會主動查詢，奧拓的資本額更是只有10萬元，負責人和設計師疑似因侵佔、偽造文書等罪被判刑，被多個地檢署通緝中，「照樣打著設計專業在這一行騙吃騙喝」。
奧拓「養套殺」手法，專挑第一次買房裝修的已購戶下手，前期用種種利多給優惠，無疑是收割裝修新手韭菜的概念，而受害者為了要止損，或是不願意提告詐欺，等風頭一過，重新設立公司就有機會捲土重來繼續假承攬真騙錢。
有不具名的設計師透露，現在工班很缺，依照每戶都同樣設計、每個案子1到2個月完工來算，140戶怎麼可能做得完，就算工班很足夠，1年可以裝潢20戶，100多戶也要5年才能裝潢完成。
改用各階段驗收後再付款 加上住保履約更安心
吳翃毅指出，目前裝修市場上還有約定俗成的3、3、3、1的付款方式，也就是訂金、開工、叫料各3成，加上1成驗收的慣例，很多消費者都以為是理所當然，不過應該要用《民法》承攬精神來看裝修，應該依各階段完成驗收後，再給付階段工程款。
為了避免遇到裝修詐騙，應該和設計公司協議為分階段付款，降低風險，更建議加上「住保履約」，價金先存入銀行信託，雙方實際驗收後再通知銀行支付工程款，保護屋主權益，而非款項被拿走後，想法設法得花更多時間和成本解決問題。住保會表示，在找裝修公司時，建議可以先到以下3個網站查詢裝修公司及其負責人、設計師資訊。
1、全國建築管理資訊系統入口網：查詢設計公司、機構是否領有合法執照。
2、經濟部商工登記公示資料查詢服務：了解公司資本額、成立時間、負責人等相關資訊。
3、司法院判決書查詢系統：可查詢負責人、公司等，有無刑事、民事爭議判決。
資料來源：台灣住宅品質消費者保護協會、全國建築管理資訊系統入口網、經濟部商工登記公示資料查詢服務、司法院判決書查詢系統
