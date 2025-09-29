我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熱愛登山的移民署南投專勤隊長邱國志，昨天（28號）獨攀八仙山竟意外猝逝，救難人員獲報趕抵現場救援，運送遺體。（圖／翻攝畫面）

昨天（28號）移民署南投專勤隊長邱國志，獨自到台中市和平區攀登八仙山，不料，在八仙山步道約3K左右突然昏迷，沒有呼吸心跳，山友發現向警方報案，救難人員抵達時，54歲的邱國志已明顯死亡，目前遺體已送到彰化殯儀館，今天將報請檢察官相驗。警方表示，昨天（28號）下午3點23分接獲民眾報案，稱台中市和平區松鶴部落往八仙山步道約3K左右，有男子躺臥在地，疑似無呼吸心跳，員警立即通報谷關消防分隊趕赴現場救護。搜救人員獲晚間 6點56分抵達事故地點，不過，男子已無生命跡象，花了三小時終於將遺體運送至至松鶴延年露營區，而猝死的這名死者，竟是移民署南投專勤隊長邱國志。妻子接獲消息悲痛不已，表示丈夫生前並無其他疾病，不知為何會突然昏迷？此外，由於死者居住彰化，因此遺體送往彰化殯儀館，今天將報請檢察官相驗。移民署指出，邱隊長是在昨天休假時前往台中市和平區的松鶴登山口進行登山鍛鍊，接著在八仙山登山步道發生山難悲劇，令人震驚、不捨，署方將全力提供家屬必要協助，邱隊長在移民署服務十逾年，處事積極，認真負責，對移民署業務推動及公共服務貢獻良多，是許多同事及後輩的學習榜樣，對此署方深感惋惜，後續將提供家屬必要協助並辦理撫卹。據了解，邱國志畢業於台灣警察大學，自1995年投身警界，服務至今逾30年，今年4月才調到移民署南投專勤隊服務，為人和善、做事認真，是同僚眼中的好長官。邱國志生前熱愛運動，曾參加過馬拉松比賽，也攀登過許多百岳大山、甚至帶團，並在臉書貼文分享爬山攻略，去年11月他還分享前年單攻玉山北、主、東3座百岳的過程，在貼文中強調自己無特殊病史，高山適應正常，如今斷魂山中，讓親友們相當痛心。