▲外傳樂天三本柱將於本季結束後拆夥，河智媛喊話：「明年也想在樂天！」（圖／樂天桃猿提供）

▲河智媛近期在進行瘦身、節食，導致體力下降，特地再上場演出前吃一塊雞排才上台。（圖／樂天桃猿提供）

▲河智媛初次體驗「香香專區」文化感到十分新奇，並且感謝粉絲們的支持。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿年度盛典《辣酷甜趴》昨（28）日在桃園棒球場熱鬧登場，現場結合比賽、舞台與粉絲互動，將氣氛推向最高點，韓籍啦啦隊成員河智媛、禹洙漢首次參與女孩日專屬的「香香專區」，感受台灣球場獨有的應援文化，河智媛在女孩日壓軸熱舞收官完成SOLO演出後，在全場歡呼聲中，下跪嗑頭感謝粉絲們，讓不少粉絲都十分感動。此外，對於近期多次傳出「樂天三本柱」將解體的傳聞，河智媛則公開喊話：「明年也想在樂天！」隨後登場的舞台表演，女孩們輪番帶來火辣演出，最後由河智媛壓軸登場，以爆發力十足的舞蹈為活動收官，她透露這場表演對自己格外有意義：「剛好迎來出道7週年，又是我在台灣的第一季，所以準備時特別用心。」其中一首曲目，她更挑選出道時曾跳過的作品，並笑說自己看回舊影片「真的慘不忍睹」，希望能用這次的表演，打造專屬於「河智媛」的代表舞台。河智媛的舞蹈雖然命名為可愛的「Quokka」，卻充滿爆發力，讓人目不轉睛，她坦言近期因瘦身節食導致體力下降，因此在比賽結束後特地先吃了一份雞排才上場演出，直呼：「正因如此才能撐下去！」被不少粉絲笑說這是「最台灣式的補給」，更覺得她融入在地文化的模樣相當可愛。談到「女孩香香區」，河智媛直言：「這是只有在台灣才能體驗的珍貴回憶，我非常享受，也覺得很幸福，每一位為了看我而購票、給我加油的觀眾，都讓我比平時更有力量。」她也因與禹洙漢距離不遠，被拍到遭對方惡作劇嚇到跌坐在地，自己笑說：「我好像真的很容易被嚇到，大聲的聲音也會怕，不過我卻很能看恐怖片。」隨著球季進入尾聲，河智媛也在演出後談及整季感想：「第一季過得特別忙碌，也犯了不少錯，但大家始終給我愛與支持，真的很感謝。」她表示自己會努力展現更好的一面，更感性向粉絲喊話：「。」這番真心告白，也被現場觀眾視為對未來續留台灣的暖心暗示。