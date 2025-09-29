教師節列入國定假日、往後補假多一天連假，9/29放假「有垃圾車嗎」？全台各地垃圾車「清運、廚餘、資源回收」等資訊一文看懂。今（29）日多數地區恢復正常清運，提醒大家，連假收心也別忘記趕緊收垃圾清潔一番。
民眾想要倒垃圾，除了根據各縣市環保局公布的清運資訊，還可下載參考各縣市垃圾車APP。《NOWNEWS》幫大家掌握「2025教師節連假」最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主。
2025教師節連假「全台縣市垃圾車」清運資訊
「北部」
◾️基隆市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網
◾️台北市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊查詢：台北市環保局網站、台北市環保局臉書
◾️新北市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊查詢：新北樂圾車網站
◾️桃園市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊查詢：桃園市環保局網站（或下載桃園垃圾車APP）
◾️新竹市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網
◾️新竹縣
寶山鄉9月29日(一)：加班收運。
尖石鄉9月29日(一)：前山暫停收運、後山加班清運。
五峰鄉9月29日(一)：前山暫停收運、後山正常收運。
湖口鄉9月29日(一)：正常收運。
北埔鄉9月29日(一)：暫停收運。
新豐鄉9月29日(一)：加班收運。
關西鎮9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：新竹縣環保局網站
「中部」
◾️苗栗縣
公館鄉9月29日(一)：正常收運。
後龍鎮9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網
◾️台中市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：台中市環保局網站（或下載台中垃圾清運大車隊APP）
◾️彰化縣
溪湖鎮、埤頭鄉、和美鎮、鹿港鎮、員林市、芬園鄉、線西鄉、埔鹽鄉、二林鎮、秀水鄉
9月29日(一)：正常收運。
花壇鄉、大村鄉、埔心鄉、伸港鄉、北斗鎮、永靖鄉、社頭鄉、大武鄉
9月29日(一)：沿線正常收運、定點暫停收運。
竹塘鄉
9月29日(一)：暫停收運。
福興鄉、二水鄉
9月29日(一)：暫停收運。
田尾鄉、田中鎮
9月29日(一)：沿線正常收運、定點暫停收運。
彰化市
9月29日(一)：正常收運。
溪州鄉
9月29日(一)：正常收運。
大城鄉
9月29日(一)：沿線正常收運、定點暫停收運。
清運資訊：彰化縣環保局網站
◾️南投縣
南投市、草屯鎮、埔里鎮、名間鄉
9月29日(一)：正常收運。
竹山鎮、集集鎮、水里鄉、國姓鄉
9月29日(一)：正常收運。
鹿谷鄉、信義鄉、仁愛鄉
9月29日(一)：正常收運。
中寮鄉
9月29日(一)：暫停收運。
魚池鄉
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：南投縣環境保護局
◾️雲林縣
斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、林內鄉、二崙鄉、麥寮鄉、東勢鄉、台西鄉、四湖鄉、水林鄉
9月29日(一)：正常收運。
西螺鎮
9月29日(一)：正常收運、定點暫停清運。
土庫鎮、崙背鄉、褒忠鄉、口湖鄉
9月29日(一)：暫停收運。
莿桐鄉
9月29日(一)：正常收運、定點暫停清運。
元長鄉
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：雲林縣環保局網站
「南部」
◾️嘉義市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：嘉義市環保局網站
◾️嘉義縣
中埔鄉
9月29日(一)：正常收運。
大林鄉
9月29日(一)：沿線正常收運、定點暫停清運。
新港鄉
9月29日(一)：定點暫停清運、晚間正常收運。
水上鄉
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：嘉義縣環保局網站
◾️台南市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：台南市環保局網站
◾️高雄市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：高雄市環保局網站
◾️屏東縣
鹽埔鄉
9月29日(一)：正常收運。
潮州鄉
9月29日(一)：正常收運。
枋寮鄉
9月29日(一)：正常清運。
里港鄉
9月29日(一)：正常收運。
佳冬鄉
9月29日(一)：國定假日停止收運。
清運資訊：屏東縣環保局
「東部」
◾️宜蘭縣
9月29日(一)：尚未公告。
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版
◾️花蓮縣
瑞穗鄉
9月29日(一)：教師節補假停收。
清運資訊：花蓮縣環保局網站
◾️台東縣
台東市
9月29日(一)：正常清運、定點定時垃圾車及回收車暫停。
長濱鄉
9月29日(一)：停收垃圾。
太麻里鄉
9月29日(一)：教師節補假停收。
卑南鄉
9月29日(一)：停止收運。
清運資訊：台東縣環保局網站
「離島」
◾️連江縣
9月29日(一)：尚未公告。
清運資訊：連江縣環保局網站
◾️澎湖縣
9月29日(一)：尚未公告。
清運資訊：澎湖縣環保局網站
◾️金門縣
9月29日(一)：尚未公告。
清運資訊：金門縣環保局
