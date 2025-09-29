教師節列入國定假日、往後補假多一天連假，9/29放假「有垃圾車嗎」？全台各地垃圾車「清運、廚餘、資源回收」等資訊一文看懂。今（29）日多數地區恢復正常清運，提醒大家，連假收心也別忘記趕緊收垃圾清潔一番。

民眾想要倒垃圾，除了根據各縣市環保局公布的清運資訊，還可下載參考各縣市垃圾車APP。《NOWNEWS》幫大家掌握「2025教師節連假」最新垃圾車清運路線、動態與異動。如有異動依各縣市政府公告為主。

2025教師節連假「全台縣市垃圾車」清運資訊
「北部」
◾️基隆市　
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊查詢：基隆清運便民查詢網

◾️台北市
9月29日(一)：正常收運。　
清運資訊查詢：台北市環保局網站台北市環保局臉書

◾️新北市
9月29日(一)：正常收運。　
清運資訊查詢：新北樂圾車網站

◾️桃園市
9月29日(一)：正常收運。　
清運資訊查詢：桃園市環保局網站（或下載桃園垃圾車APP）

◾️新竹市　
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：新竹市清運車便民查詢網

◾️新竹縣　　
寶山鄉9月29日(一)：加班收運。
尖石鄉9月29日(一)：前山暫停收運、後山加班清運。
五峰鄉9月29日(一)：前山暫停收運、後山正常收運。
湖口鄉9月29日(一)：正常收運。
北埔鄉9月29日(一)：暫停收運。
新豐鄉9月29日(一)：加班收運。
關西鎮9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：新竹縣環保局網站

▲台北市教師節連假垃圾清運情形。（圖／臺北市環保局臉書）
「中部」
◾️苗栗縣　
公館鄉9月29日(一)：正常收運。
後龍鎮9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：苗栗縣政府環境保護局全球資訊網

◾️台中市　
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：台中市環保局網站（或下載台中垃圾清運大車隊APP）

◾️彰化縣
溪湖鎮、埤頭鄉、和美鎮、鹿港鎮、員林市、芬園鄉、線西鄉、埔鹽鄉、二林鎮、秀水鄉
9月29日(一)：正常收運。

花壇鄉、大村鄉、埔心鄉、伸港鄉、北斗鎮、永靖鄉、社頭鄉、大武鄉
9月29日(一)：沿線正常收運、定點暫停收運。

竹塘鄉
9月29日(一)：暫停收運。

福興鄉、二水鄉
9月29日(一)：暫停收運。

田尾鄉、田中鎮
9月29日(一)：沿線正常收運、定點暫停收運。

彰化市
9月29日(一)：正常收運。

溪州鄉
9月29日(一)：正常收運。

大城鄉
9月29日(一)：沿線正常收運、定點暫停收運。
清運資訊：彰化縣環保局網站

◾️南投縣　
南投市、草屯鎮、埔里鎮、名間鄉
9月29日(一)：正常收運。

竹山鎮、集集鎮、水里鄉、國姓鄉
9月29日(一)：正常收運。

鹿谷鄉、信義鄉、仁愛鄉
9月29日(一)：正常收運。

中寮鄉
9月29日(一)：暫停收運。

魚池鄉
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：南投縣環境保護局

◾️雲林縣　
斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、林內鄉、二崙鄉、麥寮鄉、東勢鄉、台西鄉、四湖鄉、水林鄉
9月29日(一)：正常收運。

西螺鎮
9月29日(一)：正常收運、定點暫停清運。

土庫鎮、崙背鄉、褒忠鄉、口湖鄉
9月29日(一)：暫停收運。

莿桐鄉
9月29日(一)：正常收運、定點暫停清運。

元長鄉
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：雲林縣環保局網站

▲不想追垃圾車，可下載「臺中垃圾清運大車隊APP」掌握垃圾車即時動態。（圖／台中市環保局網站）
「南部」
◾️嘉義市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：嘉義市環保局網站

◾️嘉義縣
中埔鄉
9月29日(一)：正常收運。

大林鄉
9月29日(一)：沿線正常收運、定點暫停清運。　

新港鄉
9月29日(一)：定點暫停清運、晚間正常收運。

水上鄉
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：嘉義縣環保局網站

◾️台南市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：台南市環保局網站

◾️高雄市
9月29日(一)：正常收運。
清運資訊：高雄市環保局網站

◾️屏東縣　
鹽埔鄉
9月29日(一)：正常收運。

潮州鄉
9月29日(一)：正常收運。

枋寮鄉
9月29日(一)：正常清運。

里港鄉
9月29日(一)：正常收運。

佳冬鄉
9月29日(一)：國定假日停止收運。
清運資訊：屏東縣環保局

▲台東縣卑南鄉教師節連假3天垃圾都停收。（圖／卑南鄉公所臉書）
「東部」
◾️宜蘭縣
9月29日(一)：尚未公告。
清運資訊：宜蘭垃圾車App網頁版

◾️花蓮縣　
瑞穗鄉
9月29日(一)：教師節補假停收。
清運資訊：花蓮縣環保局網站

◾️台東縣　
台東市
9月29日(一)：正常清運、定點定時垃圾車及回收車暫停。

長濱鄉
9月29日(一)：停收垃圾。

太麻里鄉
9月29日(一)：教師節補假停收。

卑南鄉
9月29日(一)：停止收運。
清運資訊：台東縣環保局網站

「離島」
◾️連江縣
9月29日(一)：尚未公告。
清運資訊：連江縣環保局網站

◾️澎湖縣
9月29日(一)：尚未公告。
清運資訊：澎湖縣環保局網站

◾️金門縣
9月29日(一)：尚未公告。
清運資訊：金門縣環保局


