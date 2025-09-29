花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成光復鄉嚴重災情，來自各地的志工出手協助重建家園，成為災區最美風景，暖心舉動更跨海傳到日本。一名網友近來在日本名古屋車站看見，有多名日本人舉著布條、廣邀募款，來幫助花蓮災民，讓不少網友看了相當感動。
一名網友於社群平台Threads上分享影片表示，自己在日本名古屋車站前，發現一群舉著寫有「天佑台灣」、「台灣花蓮水害 被害者支援募金」字樣布條的日本人，正在進行募款活動。她直呼「名古屋車站門口居然有在幫花蓮募款」，且不僅收日幣，就連台幣也能捐，「而且還收台幣，玩到最後一天沒日幣了只能捐台幣。」
這名網友後續也在留言區補充稱，「看到很多人感嘆台日友好我也很開心，但還是怕大家誤會，這可能是名古屋當地的台灣人或相關團體發起的活動，我怕大家傳來傳去會變成『名古屋替台灣募款』這種假消息。」
不過她也表示，「在異國能看到有人關心我們國家還是很感動」，也呼籲「希望大家不論在哪裡，有錢出錢，有力出力，沒有也沒關係，默默祝福就好」，表示希望大家可以一起順利度過這個難關，順順利利平平安安。」
後續有熱心網友揭曉，這個募款活動是由日本民間團體「日台青年交流會」所發起，團體代表加藤秀彥在Threads上發文，描述了花蓮的災情，並稱「台灣是日本的好鄰居，也是我們珍惜的朋友。為了支援鄰國的災民，我們將在名古屋站前舉辦街頭募款活動。」
不少台灣網友對於名古屋車站前的募款活動反應熱烈，紛紛留言表示，「謝謝日本，台日友好」、「日本人真的太有心了，謝謝日本」、「我就問日本人！你們到底要記多久」，也有日本網友表示「台灣加油」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友後續也在留言區補充稱，「看到很多人感嘆台日友好我也很開心，但還是怕大家誤會，這可能是名古屋當地的台灣人或相關團體發起的活動，我怕大家傳來傳去會變成『名古屋替台灣募款』這種假消息。」
不過她也表示，「在異國能看到有人關心我們國家還是很感動」，也呼籲「希望大家不論在哪裡，有錢出錢，有力出力，沒有也沒關係，默默祝福就好」，表示希望大家可以一起順利度過這個難關，順順利利平平安安。」
更多「花蓮光復洪災」相關新聞。