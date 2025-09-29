我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，各界踴躍捐贈物資，不過，有志工爆料，這些物資調動出狀況，很多便當都被放到壞掉，另一頭，卻有村民挨餓只能啃饅頭充飢。無黨籍花蓮縣議員楊華美昨（28）日指出，災民反映沒飯吃，她到花蓮縣前進指揮所詢問，結果社會處長陳加富兩手一攤微笑看著她。她呼籲縣府，請立即建立完善的便當配送與物資送達機制，讓受困的災民能夠安心。「災民沒飯吃，官員卻雙手一攤？」楊華美在社群平台指出，災民反映沒飯吃，她立刻到花蓮縣前進指揮所詢問社會處處長，「他只是雙手一攤，微笑看著我，沒有任何具體作為」。楊華美直呼，更諷刺的是，「另一位議員前去詢問時，卻看到某議員正好從有冷氣的指揮所裡走出來，冷眼看了三眼」。她提到，光復市區因為淹水一層樓高，所有汽車、機車全數報廢，鄉親多是老弱婦孺，只能在家裡與沉重的爛泥巴奮戰，沒有交通工具，他們要怎麼到兩公里外的台糖物資中心領取便當？楊華美表示，已經多次要求花蓮縣政府啟動便當配送，但至今仍做不出來，就算偶爾有送，也只是幾條路，做不完整，總有許多地方是沒有辦法收到便當的。她呼籲縣府，災後最基本的就是「溫飽」，請立即建立完善的便當配送與物資送達機制，讓受困的災民能夠安心，不要再讓人陷於絕望。