花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，不少志工趁著連假，穿著雨鞋、拿著鏟子到當地協助居民清除淤泥，而桃園市長張善政也低調現身，向挺進第一線的「桃園隊」致意與加菜金，同時也和第一線討論如何讓後續支援更到位。因為淤泥逐漸硬化，水車、小山貓需求更加迫切，火速要求市府團隊配合不同階段，持續加派支援。張善政昨（28）日跑完桃園行程後，穿上雨鞋、黑色Polo衫、運動長褲，和水務局長劉振宇、原民局長巴奈．母路、環管處長張書豪一起到到花蓮了解災情。看見路旁堆積如小山般的污泥與廢棄物、溪橋水流狀況、以及桃園鄉親在花蓮親友的需求。張善政表示，「親臨現場，更能體會居民在災後的無助」，市府會堅定一切力量協助災民度過難關，讓光復鄉盡快恢復正常生活。由於桃園市原住民人口為全台第二，多來自花蓮，也是原民籍市議員張秀菊、王仙蓮的故鄉即是光復鄉，因此張善政親自走一回災區，也與返鄉的原民籍議員會面，了解族人需求。針對族人希望攜親友至桃園避難並尋求住宿協助的訴求，張善政表示將提供必要協助。另外，張善政也發現現場急需抓斗車、水車、小山貓等機具協助，同時也留意清運過程，不能讓泥水再次流入兩旁家戶。因此，他也已要求市府團隊配合不同階段，持續加派支援，強調必須不分中央與地方、不分縣市，攜手相助，讓光復鄉能儘快恢復正常生活。張善政低調現身花蓮關心災情，時不時拿起手機自己拍照，勘災文章一出，不到一天的時間，就吸引3萬多人按讚，不少人紛紛留言表示，「不講，我還以為他才是花蓮縣長或行政院長」、「最低調卻一直默默在做事的市長」、「我以桃園人為榮，有這麼好的市長」、「這種打扮跟照片才是真的去勘災啊」、「院長的高度」、「不噴口水，實事求是」。