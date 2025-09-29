我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，近日有大量志工前往災區協助災民恢復家園。怎料，昨天再度傳出潰堤消息，嚇得居民及志工驚慌奔逃，現場一度陷入恐慌。無黨籍花蓮縣議員楊華美怒指，看到消息時，她立即趕到花蓮縣前進指揮所，碰到花蓮縣府行研處長陳建村，對方回她，「好像有人在講…」她追問後沒有答案，走進去指揮中心，卻看到許多官員正坐著吃飯。楊華美28日在臉書表示，中午11時53分，她人在物資站準備領取圓鍬、水桶等物資，助理正協助災民等便當時，志工群組突然傳來一則訊息，「潰堤，大家快跑」。他立刻趕到花蓮縣前進指揮所，看到行研處長陳建村站在門口，立刻詢問，「到底有沒有潰堤？」對方回答，「慈濟的9000人群組，好像有人在講…」她追問，「那到底有沒有潰堤？如果有，應該馬上通知民眾撤離；如果沒有，就請盡快釐清！」「等沒有答案，我快步走進指揮中心，卻看到許多官員正坐著吃飯」，楊華美指出，她再度問到底有沒有潰堤，第九河川局的官員才站起來報告，「沒有潰堤」。楊華美提到，回到市區在泥濘的街道卸貨時，志工告訴她，有看起來像紅色消防車在街上廣播「水來了！大家撤離、大家快跑！」她打電話詢問消防局長吳兆遠，「紅色的車子是誰派出去的？可以這樣隨便廣播嗎？」吳兆遠說，他並沒有下令任何車輛去做這樣的廣播宣傳。於是她又打給警察局長陳百祿，這是非常時期，災難之中最怕的就是謠言，如果謠言一再出現，民眾會陷入恐慌，久而久之也會失去警覺，變成「放羊的孩子」。楊華美怒問，前進指揮中心到底在做什麼？為什麼最基本的資訊無法整合？謠言的來源難道不需要查明、不需要追究嗎？災難時期放假消息、做這樣的事難道不違法嗎？