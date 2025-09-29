我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市仁德區中正西路壓克力公司昨（28）日晚上傳出大火，現場全面燃燒，消防出動35車、68人前往救援，到場時火勢已全面燃燒，耗費近5小時，直到今（29）日凌晨才撲滅，內部燃燒原油與重油各約兩噸，還有內部雜物遭焚毀，初估總燃燒面積約1500平方公尺，換算約453坪，損失慘重，目前已啟動火災調查程序，詳細起火原因，仍待釐清。這起火警，消防於昨（28）日晚上9時35分接獲報案，共出動35輛消防車、68名消防人員及60名義消協助搶救，另動員2台消防機器人、2台無人機（因禁航區未使用）及1部怪手重機具。現場初期由文賢02與503副大隊長擔任指揮官。現場為鋼骨鐵皮建物，為壓克力工廠，火勢於當晚11時3分控制，並於今（29）日2時14分撲滅。燃燒物品包括原油與重油各約2噸，以及大量內部雜物，燃燒面積約1500平方公尺，並波及相鄰、同樣無人留守的「元升環境工程股份有限公司」，延燒其內部廢棄物約60平方公尺，所幸無人受困傷亡，只有財損，詳細起火原因，仍待釐清。