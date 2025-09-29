我是廣告 請繼續往下閱讀

昨天是教師節，新竹市府在孔廟舉行至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮，民眾黨籍的新竹市民政處長施淑婷也擔任祭典糾儀官。事後施淑婷在臉書分享照片，更寫道「閉上眼睛感謝那些曾經揍過我們的老師」，直言個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的根基，慘遭網友炎上，怒批「打罵教育才是台灣競爭力的根基？那你應該沒被教育」、「照這邏輯，打不夠多才會念中國科大」。施淑婷昨天晚間在臉書發文寫下，「明天教師節補假（2025年9月29日 星期一），記得關閉明天早晨的鬧鐘，閉上眼睛感謝那些曾經揍過我們的老師；2025全民恢復教師節放假；個人覺得打罵教育才是台灣競爭力的根基；新竹市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮。」此番力挺打罵教育的貼文，立刻引來網友抨擊，有網友直呼「打罵教育才是台灣競爭力的根基？那你應該沒被教育」、「照這邏輯，打不夠多才會念中國科大」、「照你的發言，你應該還欠很多打罵，不然數學自然國語怎麼都輸國小學生」。也有網友留下，「一些老的該被淘汰的政治人物也不會有這種發言好嗎？」，卻遭施淑婷反嗆，「台積電的員工有多低的比率一生中從來沒被學校老師罵過，沒因成績不好被打過。閱讀能力這麼差還敢來留言笑死」。也有網友認為「新竹的家長對孩子升學已夠焦慮了，恢復打罵可能會把孩子打死吧？」施淑婷卻反酸，「這代人求學時期有打罵教育，長大後還能引領台灣發光發熱。個人覺不壞。」今天一早，施淑婷再度發文，直呼在全民補假的時光裡，還能激發國人討論對教育的想法。可謂娛教合一，沒有絲毫浪費。