花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀下游光復鄉重創，目前截至29日上午，根據花蓮縣災害應變中心統計，至少18人死亡、7人失聯、107人受傷。搜救行動持續進行，稍早，光復鄉佳里洞花蓮溪河道發現一具遺體，目前搜救人員正在開挖，詳細身分持續釐清，疑為失聯者之一。目前光復鄉失聯名單也曝光，其中有3人居住在佛祖街。失聯名單：1.自強路 外出失聯 高OO2.武昌街85巷 外出失聯 林氏夫妻 蔡OO 林OO3.佛祖街336巷 被沖走 陽明交大教授 高OO4.佛祖街336巷 砂石場老闆娘 黃OO5.佛祖街336巷 張OO6.環保科學園區（鳳林）農場員工 蔡OO花蓮縣消防局、新竹市消防局與國軍特戰隊今日共派出215名救災人力、41輛車、12架無人機及1隻搜救犬，後續將依現場狀況滾動調整，以期盡快尋獲失聯人員，降低災害帶來的傷害。搜救人員持續透過空拍畫面尋找失聯者，並在河床旁進行徒步地毯式搜尋，台南搜救隊已挺進災區，將搜索區域分為5個部分進行空拍尋人，包括箭瑛大橋、中興大橋、米棧大橋、月眉大橋直到出海口，以確保沒有民眾受困在這些區域。在佛祖街這個重點災區，多輛怪手和推土機正持續開挖，同時特搜人員全副武裝，手持鏟子不斷挖掘。