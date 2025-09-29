我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 市長陳其邁與世界羽球球后戴資穎共同出席觀賽「Red Bull 鬥拍」，並頒獎給冠軍隊伍「藏龍有。番茄」。（圖／高市府運發局提供）

「2025高雄羽球大師賽」28日於高雄巨蛋體育館展開最終決賽！共吸引全球15個國家、287位各國菁英齊聚港都，角逐高雄第三屆Spuer100冠軍及獎金。經過6天的鏖戰，各組冠軍於今天出爐，地主選手全力將男單金牌、混雙及男雙銀牌等共3面獎牌留在高雄。其中，地主選手王柏崴以二比一力克泰國好手帕尼查彭.提拉拉薩庫，是繼2023林俊易、2024李佳豪後，完成高雄大師賽開辦三年來地主選手男單金牌連莊霸業，展現台灣男單堅強實力。市長陳其邁與世界羽球球后戴資穎當天也共同出席觀賽，為稱霸決賽的選手加油，並見證台灣最強素人隊伍的誕生，隨後小戴隊更與冠軍隊「藏龍有。番茄」進行表演賽，最終由小戴隊取勝，現場熱血沸騰！「2025高雄羽球大師賽」是高雄第三屆舉辦BWF世界巡迴賽賽事，歷經一年多的準備，在9月23日起於高雄巨蛋體育館盛大舉辦，歷經6天的激烈對戰，今天為賽事最終決賽日，進行男、女子單打、雙打及混雙賽事，現場熱情球迷以實際行動到場支持，為場上奮戰不懈選手喝采。今年高雄市政府特別與Red Bull合作，於「2025高雄羽球大師賽」決賽賽程結束後，接續舉辦羽球三對三「Red Bull 鬥拍」全國總決賽。高雄市政府副秘書長張家興、運動部政次鄭世忠及運發局長侯尊堯也特別到場，與民眾一起感受BWF世界巡迴賽高水準的羽球賽事魅力，也期待台灣新生代羽球選手能盡情享受比賽，朝向未來奧運目標前進！「2025高雄羽球大師賽」賽事結果，女單冠軍奧原希望、亞軍明地陽菜；男單冠軍王柏崴、亞軍帕尼查彭.提拉拉薩庫；混雙冠軍古賀輝/今井優步、亞軍吳軒毅/楊筑云；女雙冠軍平本梨梨菜/石川心菜、亞軍鈴木陽向/山北奈緒；男雙冠軍熊谷翔/西大輝、亞軍蘇敬恒/吳冠勳。有關「Red Bull 鬥拍」全國總決賽活動，運發局說明，這項靈感源自戴資穎訓練日常的趣味賽事，以6人同場、規則彈性為特色，並加入致敬戴資穎招牌絕技的獨家規則，讓比賽充滿變數與驚喜。本次全台巡迴預賽總計有71支隊伍（北區32隊、中區20隊、南區19隊），分別於7/26台中、8/2台北、8/9高雄等三區爭取晉級全國總決賽門票，最後由「藏龍有。番茄」獲得冠軍。