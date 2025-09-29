我是廣告 請繼續往下閱讀

▲倪齊民（左）飾演蘇晏霈的爸爸。（圖／民視提供）

37歲蘇晏霈過去曾和大12歲男星王振復低調戀愛5年，分手後又曾和富二代交往，如今小姑獨處的她，在八點檔《好運來》中飾演中醫師樂樂，有一個大男人老公，被問到現實生活中，是否有遇過這樣的對象，蘇晏霈坦言，「有遇過！」還說跟劇中角色不相上下。蘇晏霈過去曾和王振復低調交往5年，後來因對結婚沒共識分手，去年7月和高帥富二代交往，未料11月就宣告分手，不過蘇晏霈說兩人其實還沒開始，只是比較聊得來，近來她在民視八點檔《好運來》中飾演的角色樂樂，因有一位大男人主義的老公，也讓她想起過去總是為了和平，而在感情中順著對方的自己，笑說，「看樂樂真傻呀！」這次飾演樂樂，讓她再次面對類似的衝突，反而有了不同的領悟，「一看到劇本，我就想起過去發生的事，剛好派上用場。」這次演出讓她發現自己對感情的看法更成熟了。另外，在劇中蘇晏霈面對爺爺過世以及母親的期許，重新拾起中醫的使命，蘇晏霈表示，她是抱著「為患者盡力做到仁心仁術」的負責任心態去詮釋，也特別設定與患者對談時輕鬆自在。談到與父親倪齊民的親情戲，蘇晏霈坦言這部分與自己的真實人生相當貼近，「我自己的爸爸跟俊雄（倪齊民角色名）爸爸很像，明明很關心、很疼我，但彼此都不擅長表達愛。」她分享，父女倆常常為了替對方著想，卻因用詞不當而產生誤會，甚至吵到哭，事後卻又裝作沒事繼續生活，拐彎抹角的父女情，讓她在演出時感觸特別深刻。