▲實際上，味全龍的投手戰力並不差，截至昨天為止團隊防禦率3.10是全聯盟最佳之外，先發投手的團隊防禦率2.90，同樣也是聯盟最好。（圖／味全龍提供）



先發局數



先發平均局數



先發防禦率



洋投先發局數



洋投發平均局數



洋投先發防禦率



後援防禦率



團隊殘壘率



味全龍



659



5.68



2.90



473.1



5.84



2.99



3.48



73.6%



中信兄弟



639.1



5.60



2.94



451



5.85



2.61



4.07



72.3%



統一獅



631.2



5.49



3.28



494



5.88



2.90



3.53



72.5%



富邦悍將



630.2



5.48



4.00



372.2



5.91



3.16



3.87



68.0%



樂天桃猿



639.1



5.60



3.39



446.1



5.95



2.86



3.24



70.0%



台鋼雄鷹



613.2



5.38



3.59



468.2



5.57



3.17



3.71



70.1%





▲整季下來，味全龍的OPS+103.3、純長打率0.104雖都排名聯盟第2，不過跟聯盟其他球隊相比，只能算是略佳，關鍵可能在於陳子豪的長打並未有效的發揮。。（圖／味全龍提供）



2024得點圈打擊率



2024得點圈出棒率



2024得分



2025得點圈打擊率



2025得點圈出棒率



2025得分



味全龍



0.252



53.2%



457



0.261



51.0%



460



中信兄弟



0.287



46.0%



561



0.293



45.6%



513



統一獅



0.297



48.5%



564



0.265



47.4%



490



富邦悍將



0.264



47.5%



450



0.225



48.3%



352



樂天桃猿



0.281



51.1%



493



0.290



49.0%



459



台鋼雄鷹



0.263



47.1%



490



0.289



48.8%



473





▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒今年例行賽即將結束，季後賽的名額，除了上半季冠軍統一獅，與下半季戰績領先的中信兄弟，取得了2張季後賽的門票之外，樂天桃猿憑藉著一群有經驗的球員，在下半季尾聲開出紅盤，有機會拿到最後一張季後賽門票。但季前大幅補強攻擊陣容的味全龍，搭配堅強的投手群，原本也是季後賽的大熱門，可是最終卻幾乎無緣季後賽，投高打低的數據輸出，是目前戰績不到五成的最主要原因。本季味全龍隊在球季前，大幅補強野手陣容，加上陣中資深洋投伍鐸(Bryan Woodall)因球員年資已符合「羅力條款」，不受限外籍球員註冊登錄限制，因此被一片看好。但最終全年戰績截至昨天為止，只有55勝60敗1和；下半季戰績只有26勝29敗1和，都排名在第5名，幾乎無緣季後賽，可說是一個戰情失敗的球季。味全龍總教練葉君璋認為，在整個賽季裡面，味全龍的先發投手無法提供較長局數，加上台灣是高度仰賴洋投的地方，「這2季比較沒有這樣的優勢。」但實際上，味全龍的投手戰力並不差，截至昨天為止團隊防禦率3.10是全聯盟最佳之外，先發投手的團隊防禦率2.90，同樣也是聯盟最好；甚至先發投手能貢獻的平均局數5.68局，也是全聯盟第1，味全龍的投手戰力一字排開，真的已在聯盟頂級。攤開外籍投手群的成績，在聯盟的局數排行榜裡，味全龍僅有鋼龍(Andrew Gagnon)的投球局數在全聯盟前5，但若跟全聯盟各隊的外籍先發洋投相比，平均貢獻局數5.86局與防禦率2.99雖不在前段班，但跟第一的樂天桃猿洋投所貢獻的5.95局與中信兄弟先發洋投的2.61防禦率相比，其實差距沒有想像中的大，味全龍的先發洋投群雖然可能沒有完全宰制的王牌，卻也是一群不差的先發輪值。再看到味全龍隊的後援戰力，牛棚防禦率3.48排名第2、牛棚失分165分排名第1，；甚至本季味全龍團隊所累積的殘壘率73.6%，不僅優於聯盟平均的70.9%，數值同樣也是全聯盟最佳，代表不論先發或是牛棚投手，在危機化解能力，甚至是戰力銜接上，味全龍的投手群都有一定水準。未來味全龍要擔心的，除了主力洋投年紀偏大之外，就是王牌投手徐若熙若真的旅外，誰還能頂上本土先發的位置。味全龍今年球季前最大的補強，是在自由球員市場上網羅朱育賢與陳子豪這2名砲手加盟。搭配原本的吉力吉撈・鞏冠，以及原本就速度不錯的年輕野手群，希望透過即戰力的補強，讓味全龍過往比較缺乏的長打部份獲得提升。但整季下來，味全龍的OPS+103.3、純長打率0.104雖都排名聯盟第2，不過跟聯盟其他球隊相比，只能算是略佳，關鍵可能在於陳子豪的長打並未有效的發揮。本季陳子豪雖然依舊維持不錯的選球能力，但長打近乎消失。去年陳子豪攻擊強調拉打，安打與長打的落點幾乎全部在右半邊，強調揮棒速度的攻擊上，對於直球的打擊率3成10、長打率6成27都是頂尖水準；不過今年這樣的優勢卻消失無蹤，不僅安打落點分佈變成廣角，對直球的打擊率跟長打率，也下降為2成58、3成64，雖然揮空率從19.1%下降到11.8%，但味全龍可能更想看到的，是有長打的陳子豪而不是揮空少的陳子豪。另外味全龍雖然有外籍打擊教練克魯茲坐鎮整年，但本季與去年的攻擊策略相比，其實並沒有太大不同，都是以積極進攻為主。去年首球揮棒率32.9%、整體揮棒率50.1%；今年首球揮棒率31.3%、整體揮棒率48.9%，連續2年都是全聯盟最高，但效果都不是太好。去年團隊打擊率2成56，今年團隊打擊率2成60，投手並沒有因此產生畏懼，反而更加直接對決，每打席耗球數去年3.68球，今年3.72球，同樣都是全聯盟最低。到了得點圈有人的時刻，味全龍表現的同樣積極，去年在有得分機會時，首球揮棒率41.1%、整體揮棒率53.2%，本季首球揮棒率跟整體揮棒率則是39.2%、51.0%，但換得的得點圈打擊率，去年2成52、今年2成61都在聯盟後段班，代表積極攻擊並未轉換成打者的優勢。也許休賽季，味全龍需要討論的是在攻擊策略的設定與執行，其陣中雖然有許多手眼協調能力不錯的打者，但是否需要將策略扭轉為更有耐心，或許是明年味全龍試圖再起時需要檢討的地方。