中華職棒今年例行賽即將結束，季後賽的名額，除了上半季冠軍統一獅，與下半季戰績領先的中信兄弟，取得了2張季後賽的門票之外，樂天桃猿憑藉著一群有經驗的球員，在下半季尾聲開出紅盤，有機會拿到最後一張季後賽門票。但季前大幅補強攻擊陣容的味全龍，搭配堅強的投手群，原本也是季後賽的大熱門，可是最終卻幾乎無緣季後賽，投高打低的數據輸出，是目前戰績不到五成的最主要原因。

味全龍戰績不佳　問題不在先發投手

本季味全龍隊在球季前，大幅補強野手陣容，加上陣中資深洋投伍鐸(Bryan Woodall)因球員年資已符合「羅力條款」，不受限外籍球員註冊登錄限制，因此被一片看好。但最終全年戰績截至昨天為止，只有55勝60敗1和；下半季戰績只有26勝29敗1和，都排名在第5名，幾乎無緣季後賽，可說是一個戰情失敗的球季。

味全龍總教練葉君璋認為，在整個賽季裡面，味全龍的先發投手無法提供較長局數，加上台灣是高度仰賴洋投的地方，「這2季比較沒有這樣的優勢。」但實際上，味全龍的投手戰力並不差，截至昨天為止團隊防禦率3.10是全聯盟最佳之外，先發投手的團隊防禦率2.90，同樣也是聯盟最好；甚至先發投手能貢獻的平均局數5.68局，也是全聯盟第1，味全龍的投手戰力一字排開，真的已在聯盟頂級。

攤開外籍投手群的成績，在聯盟的局數排行榜裡，味全龍僅有鋼龍(Andrew Gagnon)的投球局數在全聯盟前5，但若跟全聯盟各隊的外籍先發洋投相比，平均貢獻局數5.86局與防禦率2.99雖不在前段班，但跟第一的樂天桃猿洋投所貢獻的5.95局與中信兄弟先發洋投的2.61防禦率相比，其實差距沒有想像中的大，味全龍的先發洋投群雖然可能沒有完全宰制的王牌，卻也是一群不差的先發輪值。

再看到味全龍隊的後援戰力，牛棚防禦率3.48排名第2、牛棚失分165分排名第1，；甚至本季味全龍團隊所累積的殘壘率73.6%，不僅優於聯盟平均的70.9%，數值同樣也是全聯盟最佳，代表不論先發或是牛棚投手，在危機化解能力，甚至是戰力銜接上，味全龍的投手群都有一定水準。未來味全龍要擔心的，除了主力洋投年紀偏大之外，就是王牌投手徐若熙若真的旅外，誰還能頂上本土先發的位置。

▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）
▲實際上，味全龍的投手戰力並不差，截至昨天為止團隊防禦率3.10是全聯盟最佳之外，先發投手的團隊防禦率2.90，同樣也是聯盟最好。（圖／味全龍提供）

先發局數

 先發平均局數

 先發防禦率

 洋投先發局數

 洋投發平均局數

 洋投先發防禦率

 後援防禦率

 團隊殘壘率
味全龍

 659

 5.68

 2.90

 473.1

 5.84

 2.99

 3.48

 73.6%
中信兄弟

 639.1

 5.60

 2.94

 451

 5.85

 2.61

 4.07

 72.3%
統一獅

 631.2

 5.49

 3.28

 494

 5.88

 2.90

 3.53

 72.5%
富邦悍將

 630.2

 5.48

 4.00

 372.2

 5.91

 3.16

 3.87

 68.0%
樂天桃猿

 639.1

 5.60

 3.39

 446.1

 5.95

 2.86

 3.24

 70.0%
台鋼雄鷹

 613.2

 5.38

 3.59

 468.2

 5.57

 3.17

 3.71

 70.1%
積極進攻策略失效　味全龍得點圈效率不高

味全龍今年球季前最大的補強，是在自由球員市場上網羅朱育賢與陳子豪這2名砲手加盟。搭配原本的吉力吉撈・鞏冠，以及原本就速度不錯的年輕野手群，希望透過即戰力的補強，讓味全龍過往比較缺乏的長打部份獲得提升。但整季下來，味全龍的OPS+103.3、純長打率0.104雖都排名聯盟第2，不過跟聯盟其他球隊相比，只能算是略佳，關鍵可能在於陳子豪的長打並未有效的發揮。

本季陳子豪雖然依舊維持不錯的選球能力，但長打近乎消失。去年陳子豪攻擊強調拉打，安打與長打的落點幾乎全部在右半邊，強調揮棒速度的攻擊上，對於直球的打擊率3成10、長打率6成27都是頂尖水準；不過今年這樣的優勢卻消失無蹤，不僅安打落點分佈變成廣角，對直球的打擊率跟長打率，也下降為2成58、3成64，雖然揮空率從19.1%下降到11.8%，但味全龍可能更想看到的，是有長打的陳子豪而不是揮空少的陳子豪。

另外味全龍雖然有外籍打擊教練克魯茲坐鎮整年，但本季與去年的攻擊策略相比，其實並沒有太大不同，都是以積極進攻為主。去年首球揮棒率32.9%、整體揮棒率50.1%；今年首球揮棒率31.3%、整體揮棒率48.9%，連續2年都是全聯盟最高，但效果都不是太好。去年團隊打擊率2成56，今年團隊打擊率2成60，投手並沒有因此產生畏懼，反而更加直接對決，每打席耗球數去年3.68球，今年3.72球，同樣都是全聯盟最低。

到了得點圈有人的時刻，味全龍表現的同樣積極，去年在有得分機會時，首球揮棒率41.1%、整體揮棒率53.2%，本季首球揮棒率跟整體揮棒率則是39.2%、51.0%，但換得的得點圈打擊率，去年2成52、今年2成61都在聯盟後段班，代表積極攻擊並未轉換成打者的優勢。也許休賽季，味全龍需要討論的是在攻擊策略的設定與執行，其陣中雖然有許多手眼協調能力不錯的打者，但是否需要將策略扭轉為更有耐心，或許是明年味全龍試圖再起時需要檢討的地方。

▲味全龍強打陳子豪，本戰相隔超過3個月又6天再開轟。（圖／味全龍提供）
▲整季下來，味全龍的OPS+103.3、純長打率0.104雖都排名聯盟第2，不過跟聯盟其他球隊相比，只能算是略佳，關鍵可能在於陳子豪的長打並未有效的發揮。。（圖／味全龍提供）

2024得點圈打擊率

 2024得點圈出棒率

 2024得分

 2025得點圈打擊率

 2025得點圈出棒率

 2025得分
味全龍

 0.252

 53.2%

 457

 0.261

 51.0%

 460
中信兄弟

 0.287

 46.0%

 561

 0.293

 45.6%

 513
統一獅

 0.297

 48.5%

 564

 0.265

 47.4%

 490
富邦悍將

 0.264

 47.5%

 450

 0.225

 48.3%

 352
樂天桃猿

 0.281

 51.1%

 493

 0.290

 49.0%

 459
台鋼雄鷹

 0.263

 47.1%

 490

 0.289

 48.8%

 473
▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）
