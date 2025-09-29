中華職棒今年例行賽即將結束，季後賽的名額，除了上半季冠軍統一獅，與下半季戰績領先的中信兄弟，取得了2張季後賽的門票之外，樂天桃猿憑藉著一群有經驗的球員，在下半季尾聲開出紅盤，有機會拿到最後一張季後賽門票。但季前大幅補強攻擊陣容的味全龍，搭配堅強的投手群，原本也是季後賽的大熱門，可是最終卻幾乎無緣季後賽，投高打低的數據輸出，是目前戰績不到五成的最主要原因。
味全龍戰績不佳 問題不在先發投手
本季味全龍隊在球季前，大幅補強野手陣容，加上陣中資深洋投伍鐸(Bryan Woodall)因球員年資已符合「羅力條款」，不受限外籍球員註冊登錄限制，因此被一片看好。但最終全年戰績截至昨天為止，只有55勝60敗1和；下半季戰績只有26勝29敗1和，都排名在第5名，幾乎無緣季後賽，可說是一個戰情失敗的球季。
味全龍總教練葉君璋認為，在整個賽季裡面，味全龍的先發投手無法提供較長局數，加上台灣是高度仰賴洋投的地方，「這2季比較沒有這樣的優勢。」但實際上，味全龍的投手戰力並不差，截至昨天為止團隊防禦率3.10是全聯盟最佳之外，先發投手的團隊防禦率2.90，同樣也是聯盟最好；甚至先發投手能貢獻的平均局數5.68局，也是全聯盟第1，味全龍的投手戰力一字排開，真的已在聯盟頂級。
攤開外籍投手群的成績，在聯盟的局數排行榜裡，味全龍僅有鋼龍(Andrew Gagnon)的投球局數在全聯盟前5，但若跟全聯盟各隊的外籍先發洋投相比，平均貢獻局數5.86局與防禦率2.99雖不在前段班，但跟第一的樂天桃猿洋投所貢獻的5.95局與中信兄弟先發洋投的2.61防禦率相比，其實差距沒有想像中的大，味全龍的先發洋投群雖然可能沒有完全宰制的王牌，卻也是一群不差的先發輪值。
再看到味全龍隊的後援戰力，牛棚防禦率3.48排名第2、牛棚失分165分排名第1，；甚至本季味全龍團隊所累積的殘壘率73.6%，不僅優於聯盟平均的70.9%，數值同樣也是全聯盟最佳，代表不論先發或是牛棚投手，在危機化解能力，甚至是戰力銜接上，味全龍的投手群都有一定水準。未來味全龍要擔心的，除了主力洋投年紀偏大之外，就是王牌投手徐若熙若真的旅外，誰還能頂上本土先發的位置。
積極進攻策略失效 味全龍得點圈效率不高
味全龍今年球季前最大的補強，是在自由球員市場上網羅朱育賢與陳子豪這2名砲手加盟。搭配原本的吉力吉撈・鞏冠，以及原本就速度不錯的年輕野手群，希望透過即戰力的補強，讓味全龍過往比較缺乏的長打部份獲得提升。但整季下來，味全龍的OPS+103.3、純長打率0.104雖都排名聯盟第2，不過跟聯盟其他球隊相比，只能算是略佳，關鍵可能在於陳子豪的長打並未有效的發揮。
本季陳子豪雖然依舊維持不錯的選球能力，但長打近乎消失。去年陳子豪攻擊強調拉打，安打與長打的落點幾乎全部在右半邊，強調揮棒速度的攻擊上，對於直球的打擊率3成10、長打率6成27都是頂尖水準；不過今年這樣的優勢卻消失無蹤，不僅安打落點分佈變成廣角，對直球的打擊率跟長打率，也下降為2成58、3成64，雖然揮空率從19.1%下降到11.8%，但味全龍可能更想看到的，是有長打的陳子豪而不是揮空少的陳子豪。
另外味全龍雖然有外籍打擊教練克魯茲坐鎮整年，但本季與去年的攻擊策略相比，其實並沒有太大不同，都是以積極進攻為主。去年首球揮棒率32.9%、整體揮棒率50.1%；今年首球揮棒率31.3%、整體揮棒率48.9%，連續2年都是全聯盟最高，但效果都不是太好。去年團隊打擊率2成56，今年團隊打擊率2成60，投手並沒有因此產生畏懼，反而更加直接對決，每打席耗球數去年3.68球，今年3.72球，同樣都是全聯盟最低。
到了得點圈有人的時刻，味全龍表現的同樣積極，去年在有得分機會時，首球揮棒率41.1%、整體揮棒率53.2%，本季首球揮棒率跟整體揮棒率則是39.2%、51.0%，但換得的得點圈打擊率，去年2成52、今年2成61都在聯盟後段班，代表積極攻擊並未轉換成打者的優勢。也許休賽季，味全龍需要討論的是在攻擊策略的設定與執行，其陣中雖然有許多手眼協調能力不錯的打者，但是否需要將策略扭轉為更有耐心，或許是明年味全龍試圖再起時需要檢討的地方。
|
| 先發局數
| 先發平均局數
| 先發防禦率
| 洋投先發局數
| 洋投發平均局數
| 洋投先發防禦率
| 後援防禦率
| 團隊殘壘率
| 味全龍
| 659
| 5.68
| 2.90
| 473.1
| 5.84
| 2.99
| 3.48
| 73.6%
| 中信兄弟
| 639.1
| 5.60
| 2.94
| 451
| 5.85
| 2.61
| 4.07
| 72.3%
| 統一獅
| 631.2
| 5.49
| 3.28
| 494
| 5.88
| 2.90
| 3.53
| 72.5%
| 富邦悍將
| 630.2
| 5.48
| 4.00
| 372.2
| 5.91
| 3.16
| 3.87
| 68.0%
| 樂天桃猿
| 639.1
| 5.60
| 3.39
| 446.1
| 5.95
| 2.86
| 3.24
| 70.0%
| 台鋼雄鷹
| 613.2
| 5.38
| 3.59
| 468.2
| 5.57
| 3.17
| 3.71
| 70.1%
|
| 2024得點圈打擊率
| 2024得點圈出棒率
| 2024得分
| 2025得點圈打擊率
| 2025得點圈出棒率
| 2025得分
| 味全龍
| 0.252
| 53.2%
| 457
| 0.261
| 51.0%
| 460
| 中信兄弟
| 0.287
| 46.0%
| 561
| 0.293
| 45.6%
| 513
| 統一獅
| 0.297
| 48.5%
| 564
| 0.265
| 47.4%
| 490
| 富邦悍將
| 0.264
| 47.5%
| 450
| 0.225
| 48.3%
| 352
| 樂天桃猿
| 0.281
| 51.1%
| 493
| 0.290
| 49.0%
| 459
| 台鋼雄鷹
| 0.263
| 47.1%
| 490
| 0.289
| 48.8%
| 473