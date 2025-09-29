我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔跟拍政敵，遭指狗仔頭的《中央社》記者謝幸恩今（29）日發出聲明宣布辭去記者與台北司法記者聯誼會長，反觀黃國昌至今仍神隱未對外說明。對此律師黃帝穎翻出民眾黨副總統候選人吳欣盈過去被跟監案例，法院對跟監者及指示者均依違反《個資法》等罪判刑，如今黃國昌涉指示狗仔政治跟監，同樣《個資法》，最高可處5年徒刑。黃帝穎表示，看看與黃國昌同黨的吳欣盈，過去也曾被跟監，法院對跟監者及指示者均依違反個資法等罪判刑，而媒體爆料黃國昌長期指揮狗仔集團跟監、偷拍政敵，更具體揭露黃國昌密會狗仔的時間地點及群組對話，黃國昌一改咆哮嗆聲習慣，顯逃避社會質疑及違反個資法的刑事問題。黃帝穎說明，新聞跟拍與政治跟監在法律上是二回事，吳欣盈案判決可見非媒體跟監遭判刑，民主國家保障新聞自由，因此對新聞媒體跟拍公眾人物相對寬容，但如果是徵信業者跟監或政治跟監政敵，就不是新聞自由保障範圍。黃帝穎指出，司法依據《個資法》及妨害秘密等罪，對徵信業者判刑的案例很多，柯文哲的副手、民眾黨前立委吳欣盈就是被跟監的受害人。高院對跟監吳欣盈的徵信業者、指示者均依據違反個資法等罪判刑。如今黃國昌涉嫌指示狗仔政治跟監，違反《個資法》，處5年以下徒刑，「黃國昌看看吳欣盈案的判決書，跟監者及指示者均判有罪」。