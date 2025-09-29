新北市土城區某大型建案，已購戶和代銷合作的裝潢設計公司團購裝潢，卻疑似遇到詐騙，有已購戶付了8到9成款項，裝潢進度卻完全停擺，也聯繫不上裝潢公司，傳出受害戶數達到140戶，金額高達上億元。台灣住宅品質消費者保護協會表示，受害的屋主遇到這種情況，通常已經心力交瘁，但還是需要報警、提告求償，維護自身權益。
遇裝修蟑螂屋主心力交瘁 房貸、房租還要繼續繳
住保會透露，屋主在裝修過程中，遇到裝潢蟑螂，其實很難有心力處理後續情況，住保會舉例，屋主如果裝潢到一半，裝潢設計公司如果跑路、聯繫不上，不僅是損失已經支付的裝潢工程款，還有裝潢進度延宕產生的成本，像是每個月的房貸、在外租屋的租金，都要持續繳交，如果再加上重新裝潢、法院訴訟等費用，更是一筆沉重的負擔。
裝潢到一半難找承接廠商 可搜集資料報警提告
有設計師指出，裝潢到一半的案場其實很難找到其他設計師承接，因為不清楚上一間公司裝修的進度和情況，爭議頗多。住保會表示，若屋主疑似遇到裝修蟑螂，千萬不要再支付任何款項，可以向住保會或是消費者保護機構申請調處，主張終止契約，返還溢收工程款；如果調處失敗，可以寄發存證信函、請律師寫律師函主張終止契約，進行報警、提告。
如果裝潢公司詐騙事證明確，也能可報警、提告詐欺，可準備以下相關資料：
1、契約書
2、估價單
3、設計圖、平面圖等
4、現況照片
5、匯款紀錄
6、和裝潢公司完整對話紀錄，包含Line全部對話紀錄，可截圖保存。
除了需要拍照記錄裝潢目前進度、細節之外，也要盡量保留房屋目前狀況，可請專業公正的第三方，像是建築師公會、技師公會、住保會，對施工品質進行鑑定，釐清相關責任，準備完相關資料後，可向法院提起訴訟。
資料來源：台灣住宅品質消費者保護協會
我是廣告 請繼續往下閱讀
住保會透露，屋主在裝修過程中，遇到裝潢蟑螂，其實很難有心力處理後續情況，住保會舉例，屋主如果裝潢到一半，裝潢設計公司如果跑路、聯繫不上，不僅是損失已經支付的裝潢工程款，還有裝潢進度延宕產生的成本，像是每個月的房貸、在外租屋的租金，都要持續繳交，如果再加上重新裝潢、法院訴訟等費用，更是一筆沉重的負擔。
裝潢到一半難找承接廠商 可搜集資料報警提告
有設計師指出，裝潢到一半的案場其實很難找到其他設計師承接，因為不清楚上一間公司裝修的進度和情況，爭議頗多。住保會表示，若屋主疑似遇到裝修蟑螂，千萬不要再支付任何款項，可以向住保會或是消費者保護機構申請調處，主張終止契約，返還溢收工程款；如果調處失敗，可以寄發存證信函、請律師寫律師函主張終止契約，進行報警、提告。
1、契約書
2、估價單
3、設計圖、平面圖等
4、現況照片
5、匯款紀錄
6、和裝潢公司完整對話紀錄，包含Line全部對話紀錄，可截圖保存。
除了需要拍照記錄裝潢目前進度、細節之外，也要盡量保留房屋目前狀況，可請專業公正的第三方，像是建築師公會、技師公會、住保會，對施工品質進行鑑定，釐清相關責任，準備完相關資料後，可向法院提起訴訟。
資料來源：台灣住宅品質消費者保護協會