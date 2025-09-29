全台灣的愛持續灌入花蓮！光復鄉受到馬太鞍溪堰塞湖洪水災情重創，全台民眾自發性前往災區幫忙。今（29）日上午知名烤雞餐車隊「烤雞特攻隊」就啟程前往花蓮光復鄉，預計在傍晚烤出1500隻桶仔雞，讓在現場的所有人暖暖身體，同時偏遠地區受災戶也會優先安排，讓災民優先吃到美味烤雞！
烤雞特攻隊高屏嘉義店在臉書上發文，已經有5台貨車正在驅車前往花蓮光復鄉災區，預計在下午抵達光復鄉糖廠，若路程順利的話，將會在下午4點讓第一批600隻烤雞出爐，5點第二批同樣是600隻，最後出爐時間則是晚間6點15分，有300隻烤雞分量。
烤雞特攻隊也表示，這次原本準備了1000隻烤雞要提供給災區現烤給大家吃，不過花蓮市民族里里長張東耀加碼200隻、台東金灰王檳榔加碼300隻，也讓烤雞數量增加到1500隻。
事實上，烤雞特攻隊是全台超知名的行動餐車團隊，足跡遍布全台灣，甚至連離島澎湖都曾幾次前往快閃，一隻烤雞賣450元，常常發布消息之後，就被預訂秒殺完畢。
烤雞超人挺進災區的消息，也讓超過1.9萬人留言狂讚，「非常感謝你們，我最愛的烤雞團隊 」、「謝謝烤雞超人～請你們注意安全、多喝水，不要中暑」、「我們剛剛在台東有遇到你們的車隊，有跟你們比讚」、「熱騰騰的烤雞，肯定會帶來溫暖」。
