韓國國際巨星GD權志龍（G-Dragon）將於今年11月重返台北大巨蛋開唱。台北市政府觀光傳播局表示，下半年國際巨星接連在台北大巨蛋開唱，還有多場國際運動賽事熱血展開，觀傳局串聯超過百家旅宿業者，預告將推出「大巨蛋好宿PASS」專案，民眾只要憑大巨蛋活動票根，即可享有住宿相關優惠，其中GD演唱會當晚，周邊旅宿更將祭出限量優惠，平日免費再住一晚。
觀傳局表示，「大巨蛋好宿PASS」預計於10月正式上線，目前已有161家旅宿加入活動，只要在活動期間內，凡持大巨蛋展演或賽事票根入住合作旅宿，即享多項專屬好康，如品牌飯店加碼折扣，如漢來大飯店超值優惠35折、君品酒店入住現折500元、君悅酒店連住三晚以上享7折優惠、六福萬怡酒店Buffet第二人最高半價等；在GD演唱會當晚，還有旅宿業者加碼祭出限量優惠，旅客於演唱會當日入住還可享有「免費再住一晚」的驚喜方案，讓粉絲們在演唱會結束後，仍能延續熱情與好心情，充分休息充電，再度投入臺北城市的精彩魅力之中。
觀傳局也說，此外，也有多家旅館提出各式各樣的臺北體驗專屬優惠，如穿著旗袍漫步大稻埕的深度導覽行程、免費體驗「台北酒吧串遊之夜」以及免費遊程等等。消費折抵方面，則串聯夜市與商圈推出「西門町美食即享券」、「饒河夜市優惠券」和Maji集食行樂店家優惠等，另外入住指定旅館還能兌換「國立台灣博物館四館聯票門票」。多家旅宿更貼心加碼延遲退房服務，就是要讓旅客在臺北玩好玩滿、睡到自然醒。
觀傳局提及，凡參與專案者，還可獲得驚喜好禮，如贈送「捷運暢遊一日券」和旅宿驚喜禮包等等。針對住宿部分，亦推出限時優惠，不僅享有多項折扣，更有機會免費升等房型，省錢也能入住高品質旅宿。
觀傳局也提到，此外，凡於活動期間入住臺北市合法旅宿的旅客，還可參加抽獎活動，有機會獲得明星周邊、五星級飯店住宿券、運動攝影機、旅遊基金等超值好禮。觀傳局也將於台北大巨蛋場域推出快閃打卡活動，邀請旅客追星之餘，一同體驗「看比賽、住好宿、抽好獎、暢遊台北超划算」的城市魅力。
觀傳局表示，2025年上半年從國際巨星到華語天王天后在臺北市大巨蛋、小巨蛋等場館接連登場，吸引近百萬名國內外歌迷湧入臺北，觀眾人次突破94萬，帶來至少41億元觀光產值；旅宿業更受惠於演唱會經濟，在大巨蛋舉辦演唱會的期間，位於周邊的信義、大安與松山區旅館住房率高達9成，較沒有演唱會的時候成長近3成。
觀傳局最後說，展望2025年第4季，預計將有眾多巨星陸續在臺北大巨蛋開唱，除了11月1日至2日大家為之瘋狂的G-Dragon演唱會，再度感受GD的舞臺魅力，11月14日至16日還有韓國經典不敗男團Super Junior 的出道20周年演唱會，11月22日舉辦民歌大團圓，超過60組民歌傳奇領航，一夜唱盡你我的青春回憶，最後是12月6日韓國男團NCT DREAM舉辦的<THE DREAM SHOW 4>演唱會，預計再掀追星熱潮，歌迷人數與觀光產值也有望再創新高，更多「大巨蛋好宿PASS」相關優惠資訊，將陸續公布並滾動式更新，敬請持續鎖定「來台北有好宿」官網。
