花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，導致洪水淹進光復鄉，當地災情慘重，但在教師節連假有許多「鏟子超人」前往當地救災，一同幫助災民重建家園。但有志工特別提醒鏟子超人們，離開花蓮災區後，記得將救災時使用的「衣物鞋子」能丟就丟，避免將細菌帶回家；疾管署亦建議穿戴防護裝備，避免感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風，若身體出現發燒、頭痛和腹瀉等症狀，請儘速就醫。
鏟子超人回家快丟1物！恐暗藏細菌：別給寵物碰
教師節連假期間全台各地的「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉，一同幫忙災民們重建與清理家園，但就有一名女網友在Threads特別提醒各位鏟子超人，倘若離開災區後，建議救災時穿著衣服、鞋子「能丟就丟」，不要直接穿回日常生活或工作場合，避免將病菌帶回家，還可能暗藏鉤端螺旋體病。
此外，救災返家後，記得不要將髒衣物與家中寵物接觸，建議換上乾淨衣物後再回到與狗狗、貓咪共處的空間；倘若裝備需要反覆使用，可以使用10%漂白水浸泡或擦拭消毒，特別是雨鞋、手套、工具要仔細清潔。
鏟子超人救災用具一次看！1用品帶了也沒用
她還特別提醒，現場粉塵驚人，一定得配戴口罩，且若有配戴隱形眼鏡者，記得多戴護目鏡保護雙眼；衣物方面，則建議穿著薄長袖，裡面可以搭配涼感上衣或背心，可以避免感染與中暑。另外，手套內務必使用「布手套＋長防水手套」雙層防護，不僅保護手部還能防水。
腳部防護也十分重要！她建議可以選擇大半號或一號的長筒雨鞋，裡頭加上鞋墊，再穿上貼身長褲，將褲管塞入雨鞋中，襪子也建議可以多穿兩層；但她強調，不要自己攜帶水壺，因為地方可以裝水，通常是直接飲用瓶裝水。
疾管署曝「3招」保護自己！出現頭痛、腹瀉快就醫
事實上，衛生福利部疾病管制署長羅一鈞日前拍攝影片提醒民眾，各位花蓮災區居民、投入重建人員、志工們除了拿起鏟子、準備開始清理環境時，也千萬別忘記保護自身的安全、預防傳染病。
羅一鈞建議，清理環境前請先穿好「雨鞋/長靴、防水手套與口罩」，避免鐵釘、鐵片等造成割傷，防範鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。飲水務必煮沸，泡水或放太久的食物不要吃，以免腸道傳染病。
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）及疾管署資料，鉤端螺旋體病死亡率約為5%～10%，雖然多數患者症狀輕微，甚至沒有症狀，但仍有部分患者會因此出現重症或死亡。所以建議完成救災後，可在環境使用漂白水稀釋消毒（100倍），餐具則需煮沸或用漂白水稀釋清潔再沖洗。記得保持手部清潔，落實「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟，或使用75%酒精乾洗手。
疾管署表示，倘若身體出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。
資料來源：Threads、衛生福利部
