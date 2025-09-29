我是廣告 請繼續往下閱讀

鏟子超人回家快丟1物！恐暗藏細菌：別給寵物碰

倘若離開災區後，建議救災時穿著衣服、鞋子「能丟就丟」，不要直接穿回日常生活或工作場合，避免將病菌帶回家，還可能暗藏鉤端螺旋體病。

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多民眾自發前往災區投入救災。（圖／讀者提供）

鏟子超人救災用具一次看！1用品帶了也沒用

一定得配戴口罩，且若有配戴隱形眼鏡者，記得多戴護目鏡保護雙眼

建議穿著薄長袖，裡面可以搭配涼感上衣或背心

手套內務必使用「布手套＋長防水手套」雙層防護

選擇大半號或一號的長筒雨鞋，裡頭加上鞋墊，再穿上貼身長褲，將褲管塞入雨鞋中，襪子也建議可以多穿兩層

不要自己攜帶水壺

▲該名志工建議，若去災區幫忙建議選擇大半號或一號的長筒雨鞋，裡面加上鞋墊，再穿上貼身長褲，將褲管塞入雨鞋中，襪子也建議可以多穿兩層。（圖／讀者提供）

疾管署曝「3招」保護自己！出現頭痛、腹瀉快就醫

清理環境前請先穿好「雨鞋/長靴、防水手套與口罩」，避免鐵釘、鐵片等造成割傷，防範鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。飲水務必煮沸，泡水或放太久的食物不要吃

▲疾管署建議鏟子超人們，清理環境前請先穿好「雨鞋/長靴、防水手套與口罩」，避免鐵釘、鐵片等造成割傷，防範鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。飲水務必煮沸，泡水或放太久的食物不要吃，以免腸道傳染病。（圖／衛生福利部提供）

建議完成救災後，可在環境使用漂白水稀釋消毒（100倍），餐具則需煮沸或用漂白水稀釋清潔再沖洗。記得保持手部清潔，落實「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟，或使用75%酒精乾洗手。