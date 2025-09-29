我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市興達電廠今（29）日，一名36歲外包公司男員工被人發現倒臥在辦公室，經救護人員到場確認後已死亡，警方拉起封鎖線通知鑑識人員到場採證，後續將報請橋頭地檢署依法相驗，以釐清確切死因。上午8時33分警方獲報興達電廠辦公室有員工倒臥昏迷，消防人員趕抵現場後，確認男子已明顯死亡。警方初步調查，死者為公司員工，今日未如常上班，同事到場時發現桌上留有書信，隨即報警。隨後於一間辦公室內發現該名男子無意識，立即通知救護人員到場協助，經確認已無生命跡象，員警立即通知鑑識人員到場採證，初步確認現場無外力介入，後續將報請橋頭地檢署依法相驗，以釐清確切死因。據了解，男子現年36歲，為興達電廠的外包員工，警方後續封鎖現場，通知鑑識人員到場採證，該男子留下書信均與個人生活有關，警方已報請檢察官相驗，釐清該男子死因。