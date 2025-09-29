我是廣告 請繼續往下閱讀

台中一名44歲葉姓房仲業者涉嫌以投資、放款等名義，向公司職員、親友等約50人詐騙吸金合計高達新台幣20億。中檢23日獲報後成立專案小組偵辦調查，發現葉男20日已搭機潛逃泰國，便在26日廢止、註銷葉男護照，同時發布通緝令。昨（28）日葉男獨自返國，檢警在海關將其逮捕，台中地院裁定羈押禁見。回顧葉姓房仲犯下的這起重案，台中地檢指出，從事房仲業10多年的他，曾投資加盟店及擔任聖葉不動產仲介有限公司股東，但從2020年9月起至今年9月期間，卻涉嫌以不同手法向被害人吸金詐騙，受害者包含公司職員、友人，甚至連自己的姪子、姪女都未能倖免，犯罪手法都是「一開始正常按月支付紅利、利息」，過了幾個月，約在今年5月間，就開始以「投資失利、周轉不靈」為由拖欠付款，至今年6月完全停止給付，並人間蒸發，警方接獲被害人成立的自救會的報案跟提告後，台中市第六分局隨即展開調查，並由台中地檢署檢察官何建寬成立專案小組偵辦。台中地檢署指出，葉男自2020年9月起至今年9月非法吸金達數十億元，並於本月20日潛逃去泰國，台中地檢署在蒐集對話截圖、匯款紀錄等證據後，於26日註銷葉男護照發布通緝。葉男自知難逃法網，昨日返國經桃機海關當場被捕，解送台中地檢署歸案。檢察官訊後認定葉男涉犯詐欺取財、銀行法非法經營銀行業務等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡事實及滅證、勾串共犯、證人之虞，訊後向台中地院聲請羈押禁見。昨晚深夜法院裁定羈押禁見。中檢表示，葉男涉詐欺非法吸金案，被害人數眾多，涉案金額高達數十億元，嚴重侵害被害人財產法益，危害社會甚鉅，將持續積極追查相關不法事證，嚴查究辦，以維公益與民眾財產安全。