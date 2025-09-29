我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災情進入第7天，沒想到昨天（28日）卻爆出義煮團車隊運送物資、白飯的車輛被警方攔下不放行，消息引爆全台譁然，義煮團隊招集人主廚賴彥汶無奈直言：「很多人沒飯吃！」，對此，花蓮縣府今天召開記者會說明並公開致歉，表示只要是義煮團或是提供食材的志工們，進入管制區時向管制人員表明來意，經確認無誤後就會放行。昨天（28日）傍晚發生警方阻擋義煮團運送物資的車輛事件，導致馬太鞍長老教會的義煮團隊無法製作出2萬個便當，主廚賴彥汶氣憤發文：「缺的這一萬多個便當的人，既然花蓮縣政府說，他們有供應便當，也阻擋我們的物資，不讓我們做便當，那跟我們預定的便當，我們沒食材製作供應，那你們既然說你們可以供應，這一萬人的便當你們自己處理，去承擔這一萬人沒飯可以吃的責任！」輿論發酵之後，花蓮縣政府也派出原住民行政處長馬呈豪前往長老教會，與主廚賴彥汶對談，賴彥汶也趁這次機會將所有目睹的災區亂象全說了，「有人餓肚子，第一天就是這個樣子、第二天、第三天也是這樣子，為什麼避難所有6百個人卻只拿到三百個便當？剩下的人只能餓肚子？為什麼連上廁所都沒水可以用？小孩子沒水可以洗澡全身痱子粉，晚上身體發癢睡不著，每天晚上都在哭？」賴彥汶也表示：「我們煮的便當為什麼會那麼多？就是因為很多人沒飯吃，為什麼便當會越來越多？因為他們沒有飯可以吃，你們(縣府)又在擋東西，又說你們有飯供應給人家吃，要怎麼樣去登記，你們有確實登記嗎？」賴彥汶也提到，從進入災區第一天開始就沒看過縣政府來幫忙，「第一天到現在，這裡一直沒有水可用。這幾天我每天都在打電話給代表小溫，幾乎沒休息，六天裡我只睡了四個小時，每天早上五點多，我就打給小溫，拜託他幫忙叫水車，長老院災民才有水可用」。主廚賴彥汶一口氣把在災區看見問題全說出來的系列影片曝光後，也讓大批台灣網友直呼，「謝謝你們為花蓮民眾，也為自己團隊付出發聲」、「我不能用超人來稱呼你，我只能稱呼你是英雄」、「賴師傅您的心苦大家有目共睹。真的謝謝您的真心奉獻和各個志工們無私的愛」。對此，今天中午花蓮縣府召開救災記者會，公開向賴彥汶主廚公開致歉，並表示經過各相關機關的協調決定，只要是運送便當、熱食、熟食，乃至於供應義煮團食材的志工，遇到管制時，只要向管制人員表明進入管制區的來意，經現場查詢了解後，確認無誤後會立即放行。