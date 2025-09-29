花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，截至目前已經造成17人死亡、100人受傷，而災情最慘重的佛祖街，泥流更是淹到一層樓高。對此，就有「現金超人」現身災區現場，直接到受災戶家門口，將1萬元善款親交給受災戶，真實心聲曝光也引爆熱議。
由於花蓮災區受到洪災影響，許多提款機出現故障的情況，不少受災戶都沒有辦法領取現金，生活上有許多不便。對此，據《民視》報導，新北市淡水林海匯社區號召募捐，累計20多萬元現金善款，但又不放心匯款到救災帳戶。
最終，林海匯社區主委親自開車南下光復鄉，到災情最嚴峻的佛祖街發給每個受災戶1萬元，當面將愛心善款交付到災民的手上，更有災民接到現金後感動落淚，不斷感謝所有台灣人的愛心與援助。
消息曝光後，也讓大批台灣網友狂讚，「親手發放直接給災民最實際！」、「最即時的幫助！這才是最有幫助的捐款」、「這個社區的住戶跟主委太棒了」、「直接交到災民手中是最正確的」。
