我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣崁頂鄉28日深夜，一名飼主發現養在自家狗籠內的黃狗倒臥血泊中死亡，隨即報警處理，警方調閱監視器畫面後發現嫌犯為鄰居35歲陳姓男子，循線追查到案，陳姓男子疑因長期不滿鄰居的狗吠，持利器將狗刺死。全案依違反動保法移送屏東地檢署偵辦，而陳男殘忍的刺殺經過也曝光！警方表示，28日晚間11時許接獲44歲李姓男子報案，稱飼養在籠內的米克斯遭他人刺死，經警方調閱監視器，隨即將犯嫌陳男查處到案，並通報動保處，全案依違反動物保護法移送屏東地檢署偵辦。警方透露，陳男與受害飼主李男為鄰居。李男將狗飼養在戶外鐵籠內，陳男則居住於1樓平房，與狗相距不到20公尺。陳男疑因長期不滿狗吠聲干擾作息，昨晚持利器將狗刺死。李男母親見狀制止未果，遂報警處理。警方呼籲，民眾發現動物受虐或處於危險時，即時通報動保處或110報案，共同守護動物生命，營造安全友善生活環境。