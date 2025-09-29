花蓮光復鄉遭到洪水侵襲，當地災情慘重，但就有一名住在佛祖街附近的阿公，靠著一雙黑色拖鞋成功逃命，事後受訪更自嘲「是剩下一個拖鞋的男人」，藉由幽默又樂觀的生活態度，在網路上大爆紅。事後有網友分享後續發展，表示送了一雙新鞋給阿公，阿公當下忍不住開心笑了，暖心故事吸引上萬人觀看。
跑贏洪水的男人！花蓮阿公「靠拖鞋逃命」爆紅
花蓮光復鄉爆發洪災，一名住在佛祖街附近的阿公回憶當下，表示聽到「蹦的一聲，轟隆轟隆」巨響，直覺反應大水即將來襲，他打開窗戶發現距離200公尺外，有洪水迅速湧入當地，他立刻拔腿往外狂奔，回頭一看發現農田已是汪洋一片。
不過該名阿公事後接受媒體採訪，表示是靠腳上那雙「黑色拖鞋」逃命，甚至自嘲只剩鞋子是他的，身上其他用品都是別人捐贈的，幽默表示「我就是剩下一個拖鞋的男人，我財產也沒了」。
阿公的故事，以及他的樂觀態度立刻在網路上爆紅，但許多網友全將目光放在他的黑色拖鞋上，不禁好奇詢問「可以問問阿公的黑色拖鞋是哪一雙嗎」、「阿公很厲害，靠黑色拖鞋，跑贏洪水的男人」、「怎麼沒有拖鞋的連結？阿公的身材跟體能，完全不是拖鞋的問題吧」。
花蓮阿公有新鞋了！收禮物感動笑開懷
值得一提的是，有網友暖心分享後續故事，表示送了阿公一雙新鞋，「新的黑色拖鞋送到了，讓生命繼續保留下去」。從畫面中可見，阿公拿到新鞋後藏不住笑容，開心地盯著眼前的鞋子笑了。貼文至今已有超過28萬人觀看，紛紛留言大讚直呼「我的天居然有後續！阿公超帥又超幽默」、「這拖鞋阿公才能駕馭」、「總算是看到黑色拖鞋的真面目了」。
針對外界好奇阿公身材為何如此壯碩？孫女也在Threads出面回應，表示與阿公的生活習慣有關，阿公經常晚上9點多就入眠，一直到隔天5時至6時就會騎著單車去運動，加上阿公有事業要顧，每天需要搬重物，但直到現在阿公身體還是相當健朗。
Threads
