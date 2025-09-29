我是廣告 請繼續往下閱讀

跑贏洪水的男人！花蓮阿公「靠拖鞋逃命」爆紅

表示是靠腳上那雙「黑色拖鞋」逃命，甚至自嘲只剩鞋子是他的，身上其他用品都是別人捐贈的，幽默表示「我就是剩下一個拖鞋的男人，我財產也沒了」。

▲花蓮阿公僅靠拖鞋逃離洪水，事後受訪因為風趣與樂觀態度備受關注，更有許多網友關注讓他跑贏洪水的拖鞋。（圖／Threads@kkris.92授權提供）

花蓮阿公有新鞋了！收禮物感動笑開懷

送了阿公一雙新鞋，「新的黑色拖鞋送到了，讓生命繼續保留下去」。從畫面中可見，阿公拿到新鞋後藏不住笑容，開心地盯著眼前的鞋子笑了。