花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，光復鄉被大量洪水吞噬，水退去後留下厚重淤泥，全台各地出現許多「鏟子超人」，前往當地救援。環境部長彭啓明表示，災區的淤泥估計超過10萬噸，當中還含有大量廢棄物與掩埋物，後面會持續協助地方政府，全力應對災後清理和恢復。彭啓明也指出，這些淤泥土質良好，會評估分類再利用的可能性。
淤泥超過10萬噸 堰塞湖水位再下降
災情發生後，環保署初步估算災區的淤泥量超過10萬噸，不僅有泥沙，還包含大量廢棄物與掩埋物，造成清理困難。根據林業保護署統計，馬太鞍溪堰塞湖溢流口壩頂，已經被水流下切約102公尺，比起昨日再下降3公尺，壩高約剩82公尺，湖水面積約有13.5公頃，蓄水量則是約有600萬立方公尺，比昨天少了75萬立方公尺，大概是滿水位的6.6％。
泥沙土質良好 分類後可當建築材料
彭啓明指出，這些泥沙的土質良好，不過現在夾帶很多雜物，需要經過專業分類，經過分類的淤泥，可以回到環境，或是做為建築材料再利用，環境管理署已經和花蓮縣政府、環保局等展開合作，進入現場協助清理，政府也已經詢問台泥、建商等是否當成材料使用。目前垃圾已集中清運、暫時存放台糖場地，環境部也在尋找是否有更大的場地可以處理後續分類等，截至目前已有超過2000噸垃圾被清除，並且有1萬噸的淤泥被移出災區，未來幾天數字應該還會再攀升。
根據經濟部水庫沉積物處理作業要點，沉積物可以拿來作為作為輕質骨材、預拌土壤材料、淤泥混凝土、高強度土壤、磚、瓦、肥料、陶瓷、泥餅等加工材料使用，也能當成土壤改良物、填料等。
資料來源：環境部長、林業保護署、經濟部水庫沉積物處理作業要點
